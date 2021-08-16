Опоздали на украинский самолет: граждане Грузии не смогли покинуть Кабул
Источник:24 канал
Граждане Грузии, оставшиеся в Афганистане, не смогли покинуть Кабул. Они не успели на украинский самолет, который должен был их эвакуировать.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили во время брифинга. Теперь страна отправит для них отдельный самолет.
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Какие меры принимают власти
По словам Хвтисиашвили, сейчас власти пытаются получить для этого соответствующие разрешения. В то же время МИД Грузии работает над тем, чтобы граждане смогли добраться в аэропорт с помощью турецкой стороны.
Стоит заметить, что Турция заявила о готовности помочь транспортировать граждан Грузии бронированными машинами.
Сейчас эта операция выполняется. Надеюсь, в ближайшем будущем они будут доставлены в аэропорт Кабула, где наши партнеры обеспечат их возвращение в Грузию,
– заявил Хвтисиашвили.
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Ситуация в Афганистане: кратко
- Террористы "Талибана" 15 августа начали наступление на столицу Афганистана – Кабул. Однако власти решили сдать город мирно, чтобы избежать кровопролития.
- Террористы 16 августа ворвались в здание парламента Афганистана. Они демонстративно сняли флаг страны и взяли ведомство под контроль.
- В ночь на 16 августа Украина эвакуировала 8 украинцев. Самолет также вывез граждан Нидерландов, Хорватии и Беларуси.
- По данным МИД Украины, сейчас в зоне риска остаются около 50 наших граждан.
- Главы МИД стран ЕС 17 августа проведут кризисные переговоры из-за ситуации в Афганистане.