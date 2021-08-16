Опоздали на украинский самолет: граждане Грузии не смогли покинуть Кабул

Граждане Грузии, оставшиеся в Афганистане, не смогли покинуть Кабул. Они не успели на украинский самолет, который должен был их эвакуировать.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили во время брифинга. Теперь страна отправит для них отдельный самолет.

К теме Россия заявила о "хороших" отношениях с террористами Талибана

Какие меры принимают власти

По словам Хвтисиашвили, сейчас власти пытаются получить для этого соответствующие разрешения. В то же время МИД Грузии работает над тем, чтобы граждане смогли добраться в аэропорт с помощью турецкой стороны.

Стоит заметить, что Турция заявила о готовности помочь транспортировать граждан Грузии бронированными машинами.

Сейчас эта операция выполняется. Надеюсь, в ближайшем будущем они будут доставлены в аэропорт Кабула, где наши партнеры обеспечат их возвращение в Грузию,

– заявил Хвтисиашвили.

По данным МИД, в Кабуле находятся 23 гражданина Грузии. Все они бывшие военные. В то же время 6 из них работают в частной американской компании, а 17 – в канадской.

Узнайте больше Опустошенные улицы, анархия и мародеры: что сейчас происходит в Кабуле – фото, видео

Ситуация в Афганистане: кратко