Оправдывал захват Крыма: СБУ разоблачила митрополита Кировоградской епархии УПЦ МП

2 декабря 2022, 12:53
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Источник:

Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении митрополиту Кировоградской епархии УПЦ МП. Он оправдывал захват Крыма.

Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. Так, СБУ собрала все доказательства вины бывшего руководителя Кировоградской епархии УПЦ МП в подрывной деятельности против Украины.

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В чем обвиняют митрополита

Епископ входил в ближайшее окружение московского патриарха Кирилла, с которым координировал распространение прокремлевских взглядов в регионе.

Для этого митрополит был на постоянной связи с главой РПЦ и выполнял его поручения касательно оправдания российской агрессии и захвата части территории Украины, в частности Крыма.

Указания из Москвы поступали в виде письменных циркуляров, а также во время личных встреч на территории России.

Как стало известно, в церквях громады людям раздавали вражескую пропагандистскую литературу, которую печатали многотысячными тиражами в типографиях России. В этих книгах российские "авторы" подвергали сомнению украинскую государственность и восхваляли кремлевский режим.

Во время обысков на территории епархии правоохранители обнаружили большое количество вражеских печатных материалов и документы с доказательствами переписки с московскими "кураторами".

В результате митрополиту сообщили о подозрении по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Митрополиту сообщили о подозрении / фото СБУ

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Автор: Софія Ковнір