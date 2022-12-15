В ОПУ прокомментировали петицию в России о прекращении войны с Украиной
В России появилась петиция о том, что нужно заканчивать "специальную военную операцию" в Украине. Отмечается, что ее подписали 25 тысяч граждан.
Впрочем, все равно на эти голоса, потому что они не остановят войну. Об этом 24 канала сказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
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В России нет конкурентного общества, нет демократии, нет права голоса и нет каких-либо дискуссий о том, что нужно или не нужно,
– замечает он.
Подоляк уверяет: Россия будет вести войну, которую она называет СВО, до того момента, когда проигрывает в Украине в полном объеме.
"Нет никаких иллюзий – Россия проиграет. После этого они, безусловно, попытаются сказать: "Мы не нападали, это было что-то непонятное, давайте договоримся и будем считать, что это была какая-то ошибка", – резюмировал советник ОП Михаил Подоляк.
Когда закончится война в Украине: какие мнения
- В Минобороны спрогнозировали, что ВСУ смогут до конца года зайти в Крым. Более того, добавили в ведомстве, к весне война может быть завершена.
- По мнению военного эксперта Михаила Притулы, это довольно реалистичный сценарий. Дело в том, что у захватчиков большие проблемы с логистикой на Юге Украины.
- В администрации президента США Джо Байдена не рассчитывают на прекращение боевых действий в ближайшие зимние месяцы. Там заметили: ничто не указывает на то, что к концу года наступит конец войны.
- Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал мнение, что война может продолжаться до 2024 года. По его словам, такая опасность, к сожалению, есть. "Дело в том, что в 2024 году выборы не только в России, но и в США и Украине. Поэтому затягивание войны – одна из версий того, что всем выгодно будет подтянуть победу ближе к 2024 году", – отметил Жданов.
- Зато российский публицист из США Андрей Пионтковский убежден, что никакой затяжной войны не будет. Она закончится одним из 3 сценариев, однако каждый из них предполагает победу Украины.