В ОПУ рассказали, какие регионы больше всего пострадали от новой ракетной атаки России

Сегодня, 5 декабря, Россия снова нанесла массированный ракетный удар по Украине. Целью оккупантов уже традиционно стала энергетическая инфраструктура нашего государства.

На этот раз существенно пострадали Киевская, Одесская, Винницкая и другие области. Однако это не значит, что где-то у нас все очень плохо, а где-то – наоборот, все хорошо. Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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В обществе понимают ситуацию

Он отметил, что людям не нужно паниковать, ведь у Украины сейчас есть 3 ключевых вещи, что помогут ей в рамках этой антиэнергетической войны, которую ведет Россия.

По словам Подоляка, во-первых, у нас есть консенсус общества относительно того, что да, зима действительно будет тяжелой – иногда будут дефициты электроэнергии, сложности с водоснабжением и отоплением.

В конце концов, не стоит забывать, что под контролем России находится Запорожская АЭС, которая покрывала эти дефициты в украинской энергосистеме, особенные в пики зимнего периода. В результате способность системы также несколько уменьшена.

Но несмотря на все это, общество четко понимает ситуацию, готово к трудностям и к тому, что где-то нужно будет затянуть пояса, но вместе с тем знает – в сложных ситуациях можно будет обратиться в "Пункты несокрушимости" в разных городах, и таким образом перетерпеть этот непростое время.

Власти готовы к вызовам

Второе, что выделил Подоляк – то, что государство четко понимает: нужно обеспечить ремонтные способности. Прежде всего, нужно вместе с партнерами найти дополнительные трансформаторы, генераторы и прочее, и обеспечить их наличие на местах. Заниматься этим необходимо круглосуточно, и украинские руководители именно так и поступают.

Мы этим занимаемся. "Укрэнерго", ДТЭК эффективно работают, Минэнерго координирует, в Офисе Президента постоянно заседает энергетический штаб, и это все отрабатывается в онлайн-формате,

– заверил советник главы ОПУ.

Он добавил, что как только появляется информация о каких-то неполадках – туда сразу едут ремонтные бригады, и начинается повторный цикл ремонта. И такая отработанная система является результатом консолидированной работы.

Нужно больше средств ПРО

Наконец, третья составляющая – это то, что, по словам Подоляка, очередная атака крылатыми ракетами должна доказать нашим партнерам, что все системы ПВО и ПРО, о которых просит Украина – это ни о чем другом, кроме как о сохранении жизней людей.

Он подчеркнул, что союзникам нужно объяснять – либо Россия быстро проиграет, и таким образом мы снизим объемы потерь для глобальной экономики, политики и социальных отношений от этой войны, либо страна-агрессор будет продолжать вести себя так, как она ведет себя в Украине и других странах, где рассылает письма со взрывчаткой или глазами мертвых животных, чтобы спровоцировать панические настроения.

Системы ПРО – это исключительно о праве людей, детей на жизнь. Это гуманистическое оружие, оружие для защиты жизни. Потому что атаковать им ничего, кроме ракет, несущих смерть нашим людям, не будешь,

– подытожил Подоляк.

Михаил Подоляк прокомментировал новую массированную атаку Украины: смотрите видео

Ракетная атака Украины 5 декабря: коротко