В ОПУ рассказали, какие регионы больше всего пострадали от новой ракетной атаки России
Сегодня, 5 декабря, Россия снова нанесла массированный ракетный удар по Украине. Целью оккупантов уже традиционно стала энергетическая инфраструктура нашего государства.
На этот раз существенно пострадали Киевская, Одесская, Винницкая и другие области. Однако это не значит, что где-то у нас все очень плохо, а где-то – наоборот, все хорошо. Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.
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В обществе понимают ситуацию
Он отметил, что людям не нужно паниковать, ведь у Украины сейчас есть 3 ключевых вещи, что помогут ей в рамках этой антиэнергетической войны, которую ведет Россия.
По словам Подоляка, во-первых, у нас есть консенсус общества относительно того, что да, зима действительно будет тяжелой – иногда будут дефициты электроэнергии, сложности с водоснабжением и отоплением.
В конце концов, не стоит забывать, что под контролем России находится Запорожская АЭС, которая покрывала эти дефициты в украинской энергосистеме, особенные в пики зимнего периода. В результате способность системы также несколько уменьшена.
Но несмотря на все это, общество четко понимает ситуацию, готово к трудностям и к тому, что где-то нужно будет затянуть пояса, но вместе с тем знает – в сложных ситуациях можно будет обратиться в "Пункты несокрушимости" в разных городах, и таким образом перетерпеть этот непростое время.
Власти готовы к вызовам
Второе, что выделил Подоляк – то, что государство четко понимает: нужно обеспечить ремонтные способности. Прежде всего, нужно вместе с партнерами найти дополнительные трансформаторы, генераторы и прочее, и обеспечить их наличие на местах. Заниматься этим необходимо круглосуточно, и украинские руководители именно так и поступают.
Мы этим занимаемся. "Укрэнерго", ДТЭК эффективно работают, Минэнерго координирует, в Офисе Президента постоянно заседает энергетический штаб, и это все отрабатывается в онлайн-формате,
– заверил советник главы ОПУ.
Он добавил, что как только появляется информация о каких-то неполадках – туда сразу едут ремонтные бригады, и начинается повторный цикл ремонта. И такая отработанная система является результатом консолидированной работы.
Нужно больше средств ПРО
Наконец, третья составляющая – это то, что, по словам Подоляка, очередная атака крылатыми ракетами должна доказать нашим партнерам, что все системы ПВО и ПРО, о которых просит Украина – это ни о чем другом, кроме как о сохранении жизней людей.
Он подчеркнул, что союзникам нужно объяснять – либо Россия быстро проиграет, и таким образом мы снизим объемы потерь для глобальной экономики, политики и социальных отношений от этой войны, либо страна-агрессор будет продолжать вести себя так, как она ведет себя в Украине и других странах, где рассылает письма со взрывчаткой или глазами мертвых животных, чтобы спровоцировать панические настроения.
Системы ПРО – это исключительно о праве людей, детей на жизнь. Это гуманистическое оружие, оружие для защиты жизни. Потому что атаковать им ничего, кроме ракет, несущих смерть нашим людям, не будешь,
– подытожил Подоляк.
Михаил Подоляк прокомментировал новую массированную атаку Украины: смотрите видео
Ракетная атака Украины 5 декабря: коротко
- Около 14.00 в восточных и центральных регионах Украины прозвучали сирены воздушной тревоги. Впоследствии опасность распространилась и на западные области.
- После этого начали появляться сообщения о взрывах и работе ПВО в разных регионах – в Киевской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Одесской и других областях.
- На Запорожье под удар попали жилые дома. В результате этого 2 человека погибли, а еще 2, среди которых и ребенок в возрасте 1 год и 10 месяцев, получили ранения.
- Конечно, не обошлось и без ударов по энергетическим объектам. Известно о попадании по критической инфраструктуре в Киевской, Винницкой и Одесской областях. Часть этих регионов остались без электричества, а в других применили экстренные отключения света.
- Последствия атаки могли быть гораздо более масштабными, однако Силы ПВО на этот раз снова отработали на отлично. Из свыше 70 ракет, которые Россия выпустила по Украине, удалось сбить более 60 ракет.