ОПЗЖ и "Батькивщина" заблокировали подписание закона о Высшем совете правосудия

В парламенте возникли проблемы с подписанием закона о реформе Высшего совета правосудия. Представители ОПЗЖ и "Батькивщины" зарегистрировали проекты постановлений, которые его блокируют.

Речь идет о законопроекте №5068, который меняет порядок назначения на должности членов ВСП и деятельности его дисциплинарных инспекторов.

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Отметим, что Высший совет правосудия – это главный орган в судебной власти Украины. Его члены имеют право полностью контролировать назначение и увольнение судей.

На сайте Верховной Рады указано, что авторами проектов внесенных постановлений являются депутаты фракций "Батькивщины", "Оппозиционной платформы – За жизнь" и группы "Довира".

Что этому предшествовало

14 июля нардепы поддержали законопроект №5068 во втором чтении. Он предусматривает конкурсный отбор и проверку на добропорядочность членов Высшего совета правосудия.

Кроме этого, закон также определяет образование этического совета. Его представители будут определять соответствие кандидата на должность члена ВСП определенным критериям.

Председатель общественной организации Фонд DEJURE Роман Маселко назвал одобрение инициативы победой. Однако предостерег, что ее реализация будет сложной.

В то же время президент Зеленский подчеркнул, что "это без преувеличения историческое событие". И добавил, что имеет целью вернуть доверие и уважение к судам.

Председатель парламента не может подписать закон и передать его на подпись главе государства, пока нардепы не рассмотрят эти документы.