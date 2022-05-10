ОПЗЖ прекратила существование в Харьковском областном совете, ведь большинство депутатов покинули фракцию. После чего часть образовала группу "Восстановление Украины".

Это произошло во время 11-й внеочередной сессии областного совета 9 мая. Заявления депутатов зачитала глава облсовета Татьяна Егорова-Луценко.

Представители ОПЗЖ не менее 50 раз сотрудничали с оккупантами, – КИУ

ОПЗЖ прекратила существование в Харьковском облсовете

Полномочия главы фракции сложил депутат Сергей Гладкоскок. Вышли из пророссийской "Оппозиционной платформы – За жизнь": Игорь Райнин, Анна Ващенко, Елена Бочарникова, Никита Шенцев, Владимир Юрков, Леонид Заярный, Сергей Усенко и Артем Назаров, Армен Бакманян, Максим Прядко, Артур Северинов, Ростислав Литвинов, Светлая Татьяна Коробко, Виталий Абрамов, Андрей Малыш, Александр Диденко, Андрей Стронов и Антон Николаенко.

Однако в списках "на выход" не было мэра Купянска Геннадия Мацегора, "сдавшего" город оккупантам. Эти политики будут работать как внефракционные депутаты.

Депутаты от ОПЗЖ создали новую группу в Харьковском облсовете

Сергей Гладкоскок возглавил новую группу "Восстановление Украины". Кроме Гладкоскока, в группу вошли 11 из 29 избранных от ОПЗЖ депутатов.

Состав депутатской группы таков: Сергей Гладкоскок, Армен Бакманян, Максим Прядко, Артур Северинов, Ростислав Литвинов, Светлана Эстеровская, Татьяна Коробко, Виталий Абрамов, Андрей Малыш, Антон Николаенко, Александр Диденко, Андрей Стронов,

– сообщила Татьяна Егорова-Луценко.

Однако политик отметила: "Что касается новообразованной группы – хочу, чтобы это стало очередным сигналом агрессору о том, что здесь он не найдет никакой поддержки, что все наши политические силы на самом деле видят нашу область неотъемлемой частью Украины, а Украину – независимой и свободной"

ОПЗЖ во многих областях прекращает деятельность

Еще в конце марта фракция ОПЗЖ прекратила деятельность в Одесском районном совете. Заявление поступило главе райсовета Виталию Барвиненко. Фракцию ликвидировали и в Одесском облсовете.

Кроме того, "Оппозиционная платформа – За жизнь" прекратила деятельность при:

Бориспольском городском совете;

Черновицком облсовете;

Херсонском городском совете;

Винницком облсовете;

Закарпатском облсовете;

Житомирском облсовете;

Новоград-Волынском городском совете;

Кропивницком облсовете;

Днепровском горсовете и во многих других областях.

Следует отметить, что этот процесс будет продолжаться, ведь 13 апреля Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение прекратить деятельность ОПЗЖ.

После этого, 21 апреля, бывшие представители фракции в Верховной Раде заявили о создании новой депутатской группы "Платформа за жизнь и мир". Ее главой стал Юрий Бойко.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на ребрендинг ОПЗЖ. Он заявил, что политикам от партии нужно не переименовывать партию, а извиниться и покинуть парламент.

Пророссийские партии в Украине запрещены

3 мая Верховная Рада поддержала проект закона о запрете пророссийских партий. "За" выступили 330 нардепов.

Под запрет попадают те политические силы, которые публично отрицают вооруженную агрессию России против Украины, аннексию украинских территорий и оправдывают нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины,

– сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко, комментируя действия предателей от ОПЗЖ в городе, отмечал, что на их руках кровь. И в смертях в городе виновны не только российские захватчики, но и сотрудничавшие с оккупантами члены фракции ОПЗЖ.

Последние новости об ОПЗЖ в Украине

Глава Комитета избирателей Алексей Кошель рассказал, что с начала войны представители ОПЗЖ не менее 50 раз сотрудничали с оккупантами. В частности, с так называемыми временными администрациями или в других формах.

В конце апреля группа нардепов зарегистрировала в Верховной Раде постановление "О потере депутатского мандата некоторыми народными депутатами Украины". Речь идет о членах бывшей фракции ОПЗЖ Викторе Медведчуке, Тарасе Козаке, Вадиме Рабиновиче и Александре Качном.

Спикер Верховной Рады рассказывал, что из Украины сбежали 10 народных депутатов. Все они представители "Оппозиционной платформы – За жизнь". Руслан Стефанчук объяснил, что, к сожалению, законодательство и Конституция Украины не предусматривают наказание для них. Однако спикер отметил, что им не место в следующем парламенте.

Смотрите также – цинично разбежались кто куда: ОПЗЖ будет думать о войне в "гнилой" Европе, Подгорает: видео