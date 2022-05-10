Це трапилось під час 11-ї позачергової сесії обласної ради 9 травня. Заяви депутатів зачитала голова облради Тетяна Єгорова-Луценко.

Зауважте Представники ОПЗЖ щонайменше 50 разів співпрацювали з окупантами, – КВУ

ОПЗЖ припинила існування у Харківські облраді

Повноваження голови фракції склав депутат Сергій Гладкоскок. Вийшли з проросійської "Опозиційної платформи – За життя": Ігор Райнін, Ганна Ващенко, Олена Бочарнікова, Микита Шенцев, Володимир Юрков, Леонід Заярний, Сергій Усенко та Артем Назаров, Армен Бакманян, Максим Прядко, Артур Северінов, Ростислав Литвинов, Світлана Естеровська, Тетяна Коробко, Віталій Абрамов, Андрій Малиш, Олександр Діденко, Андрій Стронов та Антон Ніколаєнко.

Проте у списках "на вихід" не було мера Куп'янська Геннадія Мацегора, який "здав" місто окупантам. Ці політики працюватимуть як позафракційні депутати.

Депутати від ОПЗЖ створили нову групу в Харківській облраді

Сергій Гладкоскок очолив новостворену групу "Відновлення України". Окрім Гладкоскока, в групу увійшли 11 із 29 обраних від ОПЗЖ депутатів.

Склад депутатської групи такий: Сергій Гладкоскок, Армен Бакманян, Максим Прядко, Артур Северінов, Ростислав Літвінов, Світлана Естеровська, Тетяна Коробко, Віталій Абрамов, Андрій Малиш, Антон Ніколаєнко, Олександр Діденко, Андрій Стронов,

— повідомила Тетяна Єгорова-Луценко.

Проте політикиня азначила також: "Що стосується новоствореної групи – хочу, щоб це стало черговим сигналом агресору про те, що тут він не знайде жодної підтримки, що усі наші політичні сили насправді бачать нашу область невід'ємною частиною України, а Україну – незалежною і вільною"

ОПЗЖ у багатьох областях припиняє діяльність

Ще наприкінці березня фракція ОПЗЖ припинила діяльність у Одеській районній раді. Заява надійшла голові райради Віталію Барвіненку. Фракцію ліквідували і в Одеській облраді.

Окрім того, "Опозиційна платформа — За життя" припинила діяльність при:

Бориспільській міській раді;

Чернівецькій облраді;

Херсонські міській раді;

Вінницькій облраді;

Закарпатській облраді;

Житомирській облраді;

Новограді-Волинській міській раді;

Кропивницькій облраді;

Дніпровській міськраді та в багатьох інших областях.

Варто зазначити, що цей процес триватиме, адже 13 квітня Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення припинити діяльність ОПЗЖ.

Після цього, 21 квітня, колишні представники фракції у Верховній Раді заявили про створення нової депутатської групи "Платформа за життя та мир". Її головою став Юрій Бойко.

Секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на ребрендинг ОПЗЖ. Він заявив, що політикам від партії потрібно не перейменовувати партію, а вибачитися і покинути парламент.

Проросійські партії в Україні заборонені

3 травня Верховна Рада підтримала проєкт закону про заборону проросійських партій. "За" виступили 330 нардепів.

Під заборону потрапляють ті політичні сили, які публічно заперечують збройну агресію Росії проти України, анексію українських територій та виправдовують порушення територіальної цілісності та суверенітету України,

– повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко, коментуючи дії зрадників від ОПЗЖ в місті, наголошував, що на їхніх руках кров. І в смертях у місті винні не лише російські загарбники, а й члени фракції ОПЗЖ, які співпрацювали з окупантами.

Останні новини про ОПЗЖ в Україні

Голова Комітету виборців Олексій Кошель розповів, що від початку війни представники ОПЗЖ щонайменше 50 разів співпрацювали з окупантами. Зокрема з так званими тимчасовими адміністраціями чи в інших формах.

Наприкінці квітня група нардепів зареєструвала у Верховній Раді постанову "Про втрату депутатського мандату деякими народними депутатами України". Мовиться про членів колишньої фракції ОПЗЖ Віктора Медведчука, Тараса Козака, Вадима Рабіновича та Олександра Качного.

Спікер Верховної Ради розповідав, що з України втекли 10 народних депутатів. Всі вони представники "Опозиційної платформи - За життя". Руслан Стефанчук пояснив, що, на жаль, законодавство і Конституція України не передбачають покарання для них. Проте спікер зазначив, що їм не місце в наступному парламенті.

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