Годами продает Путину рычаг влияния на ЕС: почему Орбан может пойти на компромисс с Европой

Венгрия не получит около 20 миллиардов евро из фондов ЕС, пока Будапешт не выполнит все необходимые требования. Об этом 17 января заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время выступления в Европарламенте.

Такие финансовые ограничения для Венгрии действенны, о чем в разговоре с 24 Каналом подчеркнул политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун. Он предположил, что соответствующие результаты можно увидеть уже 1 февраля во время голосования за выделение помощи Украине.

К теме "Нарушение" суверенитета ЕС, - у Орбана "зажглось" через 50 миллиардов евро для Украины

ЕС и роль Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ведет откровенную антиукраинскую политику. Это подтверждает и его блокировка финансовой помощи для нашей страны.

Впрочем, у ЕС есть свои рычаги влияния на венгерского политика. По мнению Максима Джигуна, переломным моментом для Орбана мог быть разговор с представителями топовых стран, в частности Шольцом или Макроном.

"Он доходчиво был ознакомлен о том, на какие еще шаги способны страны ЕС, чтобы немного примирить его и заставить вернуться к евроцентрическим взглядам", – отметил политолог.

Политика Орбана против Украины не случайна. Неоднократно его называли непосредственным другом Путина.

"Орбан – человек, живущий годами на коррумпированных газовых потоках из России. Это человек, который за российские деньги строит атомные электростанции у себя, продает рычаг влияния на ЕС Путину на протяжении многих лет, в том числе и в контексте Украины. И это тот момент, который очень надоел представителям ЕС", – добавил Максим Джигун.

В ЕС отметили, что 20 миллиардов евро остаются замороженными для Будапешта, поскольку Еврокомиссию беспокоит политика внутри Венгрии. В частности, о правах ЛГБТИК, академической свободе и праве на убежище.

Политика Орбана: последние новости