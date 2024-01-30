"Ты больше так не поступай": как Орбан решил разблокировать помощь Украине
Венгрия направила в Брюссель компромиссное соглашение о разблокировании финансирования ЕС для Украины в объеме 50 миллиардов евро. В то же время там есть условие, которое позволяет Будапешту каждый год блокировать поставки помощи.
Политтехнолог Борис Тизенгаузен озвучил 24 Каналу мнение, что венгерский премьер Виктор Орбан разблокирует этот пакет помощи. Он объяснил, почему политик принял такое решение.
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Большие проблемы для Венгрии
Борис Тизенгаузен отметил, что недавно в СМИ опубликовали материал, что Евросоюз якобы готовит удар по венгерской экономике. Ранее такие действия не вводились против ни одной страны-члена ЕС. Это могло бы создать огромные проблемы для Венгрии.
Относительно Венгрии могут совершать удар. В первую очередь скажут: "Мы больше не финансируем Будапешт". Международный инвестор сразу говорит: "Нам это не слишком нужно". Турбулентно начинает вести себя венгерский форинт (валюта – 24 Канал). Начинают уходить инвесторы. Вообще это большие проблемы. Орбану сказали: "Ты больше так не поступай",
– предположил он.
Орбан готов разблокировать 50 миллиардов но есть условие
- Будапешт направил в Брюссель компромиссное соглашение относительно разблокирования финансирования ЕС для Украины на сумму 50 миллиардов евро.
- Виктор Орбан объяснил, что компромисс состоит в том, что финансирование Украины одобрят при условии, "если ежегодно будут решать, продолжать ли присылать эти деньги или нет". То есть это означает, что Венгрия будет иметь возможность ежегодно блокировать помощь.
- Венгерский премьер уточнил, что это ежегодное одобрение должно происходить единогласно всеми членами ЕС. В то же время он отметил, что некоторые страны ошибочно интерпретируют как средство ежегодного шантажа, и заверил, что это не так.
- Заметим, что издание Financial Times написало, что ЕС имеет план подрыва венгерской экономики. Его Европейский Союз может применить, если Орбан заблокирует новый пакет помощи для Украины.
- Виктор Орбан заявил изданию Le Point, что статья FT является "своеобразным пособием для шантажистов". Он также сказал, что, мол, не сомневается в правдивости обнародованного в статье плана.