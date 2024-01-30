"Ты больше так не поступай": как Орбан решил разблокировать помощь Украине

Венгрия направила в Брюссель компромиссное соглашение о разблокировании финансирования ЕС для Украины в объеме 50 миллиардов евро. В то же время там есть условие, которое позволяет Будапешту каждый год блокировать поставки помощи.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен озвучил 24 Каналу мнение, что венгерский премьер Виктор Орбан разблокирует этот пакет помощи. Он объяснил, почему политик принял такое решение.

Читайте также "Руководство для шантажистов": у Орбана истерика из-за статьи о якобы антивенгерских планах ЕС

Большие проблемы для Венгрии

Борис Тизенгаузен отметил, что недавно в СМИ опубликовали материал, что Евросоюз якобы готовит удар по венгерской экономике. Ранее такие действия не вводились против ни одной страны-члена ЕС. Это могло бы создать огромные проблемы для Венгрии.

Относительно Венгрии могут совершать удар. В первую очередь скажут: "Мы больше не финансируем Будапешт". Международный инвестор сразу говорит: "Нам это не слишком нужно". Турбулентно начинает вести себя венгерский форинт (валюта – 24 Канал). Начинают уходить инвесторы. Вообще это большие проблемы. Орбану сказали: "Ты больше так не поступай",

– предположил он.

Орбан готов разблокировать 50 миллиардов но есть условие