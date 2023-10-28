Нечего бояться: стоит ли украинской делегации ехать к Орбану

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что готов разблокировать военную помощь Украине от ЕС. Речь идет о 500 миллионах евро. Условие – если украинская делегация приедет в Будапешт.

Однако этими действиями Орбан делает хуже только себе. Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил политолог Николай Давидюк.

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Позиция Орбана

Виктор Орбан ведет откровенную пророссийскую политику и неоднократно демонстрировал свою приверженность Владимиру Путину. Поэтому не исключение, что он будет продолжать продвигать пророссийские нарративы.

"Понятно, что он поехал "посидел на коленях" у Путина, у Си Цзиньпина – они ему историй рассказали. Путин попросил передать что-то нам. Так а что нам? Он (Орбан – 24 Канал) нам блокирует 500 миллионов долларов, а сам не получает из-за этого 20 миллиардов. Так кому хуже? Посмотрим, кто дольше проживет", – отметил политолог.

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Поэтому Украине не следует идти на подобные предложения. Более того – Венгрия имеет немало своих проблем. В частности, коррупция, которую "Орбан умеет очень хорошо создавать".

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