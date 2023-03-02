Орбан предлагает создать европейское НАТО, но без США

Венгерский премьер Виктор Орбан призывает создать новый союз безопасности. Лидер Венгрии хочет, чтобы союз был создан по аналогу НАТО, однако без США.

Виктор Орбан призвал Европейский Союз создать орган безопасности типа НАТО без участия США. Он признался, что предлагал такую идею в 2012 году.

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Орбан считает, что страны Европы должны быть готовы самостоятельно защищаться

"Европейское НАТО было бы решением. Я уже предлагал это в 2012 году", – сказал Орбан, добавив, что европейские страны должны быть готовы защищать себя самостоятельно.

Также премьер Венгрии заключил, что Москва может столкнуться с трудностями в ближайшие два – три года. Однако он добавил, что ситуация снова изменится в лучшую сторону, поскольку россияне умеют учиться и приспосабливаться к трудностям, и их нельзя недооценивать.

Что Орбан думает о вступлении Украины в НАТО

Недавно Виктор Орбан сказал, что он не в восторге от всего, что происходит в Альянсе. По словам венгерского премьера, рано или поздно встанет вопрос вступления Украины в НАТО.

Он сказал, что в Альянсе должны "десять тысяч раз подумать о дальнейшем расширении НАТО на восток, чтобы это не вовлекло Венгрию в войну".

В то же время Орбан добавил, что эта оговорка не касается вступления в НАТО Швеции и Финляндии. Интересно, что Украина и Финляндия имеют границу с Россией, но премьер Венгрии подчеркивает эту проблему только в контексте нашей страны.

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