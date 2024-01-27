Это феномен, – дипломат объяснил резкое изменение позиции Словакии и Венгрии

Больше всего раздора в Европейский Союз в последнее время вносили две страны - Венгрия и Словакия. Однако их политика, в частности в отношении Украины, сейчас изменилась.

Прежде всего это связано со стремлением Европы к усилению на фоне возможных угроз со стороны России. Об этом 24 Каналу рассказал Руслан Осипенко – дипломат, эксперт-международник. По его словам, Орбан и Фицо соглашаются сблизиться с Украиной из прагматических мотивов.

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ЕС должен консолидироваться

На днях в Ужгород приехал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Там он встретился со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Они, частности, обсуждали улучшение отношений между нашими государствами в различных сферах.

Я думаю, что сложилась такая геополитическая ситуация, когда созданы предпосылки для улучшения отношений и на линии Украина – Словакия, и на линии Украина – Венгрия. Потому что Европейский Союз занялся укреплением своей идентификации и подготовкой к войне,

– отметил Руслан Осипенко.

Одной из причин такого изменения стало осознание ЕС, что если в Белом доме снова окажется Дональд Трамп, то может измениться внешняя политика США.

В этом случае неизвестно, можно ли рассчитывать на Соединенные Штаты. Тем более, что Трамп вообще обещал выйти из НАТО, и вывести войска из Европы соответственно. Все для того, чтобы все ресурсы направить в Соединенные Штаты Америки,

"Европа поняла, что это только их ответственность. Поэтому им надо все-таки активнее работать. Для этого они пытаются усилить ЕС и ликвидировать какие-то "узкие места". Диссонировала в ЕС сначала Венгрия, потом присоединилась Словакия. С ними проводят работы и поэтому мы увидели такой разворот на 180°, даже немного странный. Этот феномен надо будет изучать после войны", – отметил международник.

Словакия и Венгрия простыми словами "переобулись", причем очень быстро. Руководитель кабинета Орбана, заявил, что они не исключают развитие добрососедских отношений с Украиной. Хотя незадолго до этого Венгрия блокировали и финансовую, и военную помощь для Украины. Да и другие вопросы, которые касались нашего государства, обсуждали неохотно.

Двусторонние отношения выгодны всем

Теперь как Венгрия, так и Словакия готовы к диалогу, готовятся новые визиты и тому подобное.

Посмотрите, насколько эффективен был визит словацкого премьер-министра Роберта Фицо. По всему спектру вопросов, в частности в сферах экономики, торговли, энергетики, сельского хозяйства, есть договоренности. Плюс подписана политическая декларация, где поддержали формулу мира,

– отметил Осипенко.

Напомним, что незадолго до своего визита в Украину, Роберт Фицо говорил, что военным путем Россию невозможно победить. А формула мира – это как раз о победе Украины над Россией.

"Я думаю, на линии двусторонних отношений Украина – Венгрия мы тоже увидим прогресс. ЕС дал возможность Венгрии в течение 2023 года расшатывать изнутри солидарность Европы. К ней присоединялись сторонники, то есть формировались опасные мини-коалиции внутри ЕС. Бесспорно, Европе надо было остановить это и она начала работать, подталкивая к нормальным отношениям эти страны с Украиной", – объяснил дипломат.

Собственно, Украина сейчас чрезвычайно важна для Европы. Ведь Украина дает Европе время подготовилась, развернуть свои армии, свой военно-промышленный комплекс, подготовить население и тому подобное.

Поэтому я верю в то, что будем сближаться, но это, скажем так, благодаря геополитическому моменту. Виктор Орбан и Роберт Фицо несколько не искренни в этих отношениях, но вынуждены восстанавливать двусторонние отношения с Украиной,

– добавил Осипенко.

Мотив этих лидеров понятен – они смогут просто зарабатывать в войне и после войны, восстанавливая Украину. Если будет зарабатывать и бизнес, и население получит положительные какие-то сдвиги в экономическом плане, то укрепится власть этих политиков.

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