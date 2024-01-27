Насамперед це пов'язано із прагненням Європи до посилення на тлі можливих загроз з боку Росії. Про це 24 Каналу розповів Руслан Осипенко – дипломат, експерт-міжнародник. За його словами, Орбан та Фіцо погоджуються зблизитись з Україною з прагматичних мотивів.

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ЄС мусить консолідуватися

Днями до Ужгорода приїхав прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Там він зустрівся зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем. Вони, зокрема, обговорювали покращення відносин між нашими державами у різних сферах.

Я думаю, що склалася така геополітична ситуація, коли створені передумови для покращення стосунків і на лінії Україна – Словаччина, і на лінії Україна – Угорщина. Тому що Європейський Союз зайнявся зміцненням своєї ідентифікації і підготовкою до війни,

– зауважив Руслан Осипенко.

Однією з причин такої зміни стало усвідомлення ЄС, що якщо у Білому домі знову опиниться Дональд Трамп, то може змінитися зовнішня політика США.

У цьому випадку невідомо, чи можна розраховувати на Сполучені Штати. Тим паче, що Трамп взагалі обіцяв вийти з НАТО, та вивести війська з Європи відповідно. Усе для того, аби всі ресурси спрямувати в Сполучені Штати Америки,

"Європа зрозуміла, що це лише їхня відповідальність. Тому їм треба все-таки активніше працювати. Для цього вони намагаються підсилити ЄС та ліквідувати якісь "вузькі місця". Дисонувала в ЄС спочатку Угорщина, потім приєдналася Словаччина. З ними проводять роботи і тому ми побачили такий розворот на 180°, навіть трохи дивний. Цей феномен треба буде вивчати після війни", – наголосив міжнародник.

Словаччина та Угорщина простими словами "перевзулись", при чому дуже швидко. Керівник кабінету Орбана, заявив, що вони не виключають розвиток добросусідських стосунків з Україною. Хоча незадовго до цього Угорщина блокували і фінансову, і військову допомогу для України. Та й інші питання, які стосувалися нашої держави, обговорювали неохоче.

Двосторонні стосунки вигідні всім

Тепер як Угорщина, так і Словаччина готові до діалогу, готуються нові візити тощо.

Подивіться, наскільки ефективний був візит словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо. По всьому спектру питань, зокрема у сферах економіки, торгівлі, енергетики, сільського господарства, є домовленості. Плюс підписана політична декларація, де підтримали формулу миру,

– зазначив Осипенко.

Нагадаємо, що незадовго до свого візиту до України, Роберт Фіцо казав, що військовим шляхом Росію неможливо перемогти. А формула миру – це якраз про перемогу України над Росією.

"Я думаю, на лінії двосторонніх стосунків Україна – Угорщина ми теж побачимо прогрес. ЄС дав можливість Угорщині протягом 2023 року розхитувати зсередини солідарність Європи. До неї приєднувались прихильники, тобто формувалися небезпечні мінікоаліції всередині ЄС. Безперечно, Європі треба було зупинити це і вона почала працювати, підштовхуючи до нормальних стосунків ці країни з Україною", – пояснив дипломат.

Власне, Україна зараз є надзвичайно важлива для Європи. Адже Україна дає Європі час підготувалася, розгорнути свої армії, свій військово-промисловий комплекс, підготувати населення тощо.

Тому я вірю в те, що будемо зближатися, але це, скажімо так, завдяки геополітичному моменту. Віктор Орбан і Роберт Фіцо дещо не щирі в цих стосунках, але змушені відновлювати двосторонні стосунки з Україною,

– додав Осипенко.

Мотив цих лідерів зрозумілий – вони зможуть просто заробляти у війні та після війни, відновлюючи Україну. Якщо зароблятиме і бізнес, і населення отримає позитивні якісь зрушення в економічному плані, то зміцниться влада цих політиків.

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