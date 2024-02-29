На курорт под пальмы: Трамп пригласил Орбана в свою резиденцию в США

Дональд Трамп хочет встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Для этого пригласил его в Мар-а-Лаго во Флориде на следующей неделе. О чем будут говорить Трамп и Орбан – читайте на 24 Канале.

После саммита "Вышеградской четверки" в Праге Орбан традиционно призвал к мирным переговорам, мол, в войне не сможет победить ни Украина, ни Россия. Однако он сказал, что не хотел бы иметь общую границу с Россией.

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Зачем Трамп зовет Орбана к себе и когда они могут встретиться

Орбан, как и Трамп, поддерживает популистскую политику и занимает заметную позицию лидера возрождения ультраправых в Европе,

– пишут журналисты Bloomberg.

Медийщики называют Орбана премьером-популистом, которого американские правые считают суперзвездой. А еще Орбан и Трамп придерживаются схожих взглядов на иммиграцию.

Встреча Орбана и Трампа может состояться уже 8 марта. Что интересно, о ней сообщила газета The New York Times, а вот посольство Венгрии в Вашингтоне, кампания Трампа и Государственный департамент США не прокомментировали этот возможный визит.

Что общего у Трампа и Орбана

Трамп приглашает Орбана во Флориду – буквально под пальмы. Там расположена резиденция бывшего президента США, где он живет с 2019 года. Мар-а-Лаго – это курорт в городке Палм-Бич и закрытая территория.

Встреча в Мар-а-Лаго подчеркивает, как Трамп все больше влияет на внешнеполитические вопросы во время предвыборной кампании, поскольку он приближается к выдвижению в президенты от Республиканской партии и вероятным всеобщим выборам – реваншу против президента Джо Байдена,

– говорится в материале.

Также журналисты напоминают, что Орбан выступил с речью на Конференции консервативных политических действий в Техасе в 2022-м. И его тогда тепло приняли в США.

"Американские правые уже давно уважают венгерского лидера за его резкую оппозицию к иммиграции и правам ЛГБТК + людей, а также за его нападки на либералов и новостные организации", – так характеризуют венгерского премьера в материале.

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