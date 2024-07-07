Хитрый план: что Орбан сейчас пытается "продать" миру
Премьер Венгрии Виктор Орбан впервые за 12 лет посетил Украину. Сразу после этого, 5 июля, он отправился в Москву, где провел переговоры с Владимиром Путиным.
Орбан заявил, что Венгрия якобы может быть "хорошим орудием в руках людей, которые хотят мира". Однако, как рассказал 24 Каналу политтехнолог Борис Тизенгаузен, на самом деле венгерский премьер ведет свою хитрую игру.
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Что задумал Орбан
Не надо забывать, что на протяжении полномасштабной войны министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто был в России 5 раз. Сейчас Орбан пытается "продать" миру свою уникальность и показать, что он якобы может быть переговорщиком между Россией и Украиной.
Но все понимают, на чьей именно стороне играет Орбан. Он же не у Украины взял в кредит 10 миллиардов. И не у Украины покупает дешевые энергоресурсы,
– отметил Борис Тизенгаузен.
Орбан сказал, что мирными переговорами будут руководить большие страны. Кроме этого, намеренно добавил пункт о "прекращении огня" в переговорные позиции, понимая, что сейчас это не удастся сделать.
Его не принимают в лагере европейских стран и называют пророссийским, поэтому, чтобы показать, что таким не является, он приехал в Украину и призвал прекратить огонь.
"Ему ожидаемо отказали и теперь к нему якобы нет вопросов. Такой хитрый Орбан. А что касается его слов о переговорщиках, то понятно, что это будут крупные игроки с каждой из сторон: Китай от России и США, ЕС от Украины", – добавил Борис Тизенгаузен.
Позиция Орбана в отношении Украины
- Политик известен своими пророссийскими взглядами. Так во время демонстрации в Будапеште он заявил, что "считает пьяными тех, кто думает, что Россию можно победить". Он также призвал поддержать Дональда Трампа, потому что тот якобы сможет остановить боевые действия в Украине.
- Не раз венгерский премьер критиковал Евросоюз за поддержку Украины, а наше государство называл "буферной зоной". По его словам, Киев якобы находится под протекторатом Запада, а без денег и оружия США Украина якобы прекратит свое существование. Так он повторил привычные нарративы Кремля.
- Также политик раскритиковал выделение Украине помощи от ЕС и длительное время блокировал этот процесс. Орбан убеждал, что поддержка Украины якобы является нарушением суверенитета Европейского Союза и вредит интересам организации.