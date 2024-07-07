Хитрый план: что Орбан сейчас пытается "продать" миру

Премьер Венгрии Виктор Орбан впервые за 12 лет посетил Украину. Сразу после этого, 5 июля, он отправился в Москву, где провел переговоры с Владимиром Путиным.

Орбан заявил, что Венгрия якобы может быть "хорошим орудием в руках людей, которые хотят мира". Однако, как рассказал 24 Каналу политтехнолог Борис Тизенгаузен, на самом деле венгерский премьер ведет свою хитрую игру.

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Что задумал Орбан

Не надо забывать, что на протяжении полномасштабной войны министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто был в России 5 раз. Сейчас Орбан пытается "продать" миру свою уникальность и показать, что он якобы может быть переговорщиком между Россией и Украиной.

Но все понимают, на чьей именно стороне играет Орбан. Он же не у Украины взял в кредит 10 миллиардов. И не у Украины покупает дешевые энергоресурсы,

– отметил Борис Тизенгаузен.

Орбан сказал, что мирными переговорами будут руководить большие страны. Кроме этого, намеренно добавил пункт о "прекращении огня" в переговорные позиции, понимая, что сейчас это не удастся сделать.

Его не принимают в лагере европейских стран и называют пророссийским, поэтому, чтобы показать, что таким не является, он приехал в Украину и призвал прекратить огонь.

"Ему ожидаемо отказали и теперь к нему якобы нет вопросов. Такой хитрый Орбан. А что касается его слов о переговорщиках, то понятно, что это будут крупные игроки с каждой из сторон: Китай от России и США, ЕС от Украины", – добавил Борис Тизенгаузен.

Позиция Орбана в отношении Украины