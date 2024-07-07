Орбан заявив, що Угорщина нібито може бути "гарним знаряддям у руках людей, які хочуть миру". Проте, як розповів 24 Каналу політтехнолог Борис Тизенгаузен, насправді угорський прем'єр веде свою хитру гру.

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Що задумав Орбан

Не треба забувати, що упродовж повномасштабної війни міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто був у Росії 5 разів. Зараз Орбан намагається "продати" світові свою унікальність та показати, що він нібито може бути перемовником між Росією та Україною.

Але всі розуміють, на чиєму саме боці грає Орбан. Він же не в України взяв в кредит 10 мільярдів. І не в України купує дешеві енергоресурси,

– зауважив Борис Тизенгаузен.

Орбан сказав, що мирними переговорами керуватимуть великі країни. Крім цього, навмисно додав пункт про "припинення вогню" в переговорні позиції, розуміючи, що зараз це не вдасться зробити.

Його не приймають в таборі європейських країн та називають проросійським, тому, щоб показати, що таким не є, він приїхав в Україну та закликав припинити вогонь.

"Йому очікувано відмовили й тепер до нього нібито немає питань. Такий хитрий Орбан. А щодо його слів про перемовників, то зрозуміло, що це будуть великі гравці з кожної зі сторін: Китай від Росії та США, ЄС від України", – додав Борис Тизенгаузен.

Позиція Орбана щодо України