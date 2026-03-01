Орбан в ярости: с чем связана новая антиукраинская компания премьера Венгрии

Виктор Орбан снова обвинил Украину в проблемах с поставками нефти через нефтепровод "Дружба". Параллельно его предвыборная кампания все чаще строится на жестких антиукраинских тезисах.

Глава венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа в эфире 24 Канала прокомментировал эти заявления и объяснил, почему тема Украины стала центральной в нынешней риторике венгерского премьера. По его словам, такая смена акцентов имеет четкую внутриполитическую подоплеку.

Почему Орбан обвиняет Украину?

Комментируя заявления венгерского премьера о проблемах с нефтепроводом "Дружба", Томпа отметил, что подобная риторика звучит уже не впервые.

Напомним: Венгрия и Словакия вновь призвали Украину возобновить транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба", который остановился 27 января после российской атаки и повреждения перекачивающей станции в Бродах. Премьер Венгрии Виктор Орбан связал важность трубопровода с ситуацией вокруг Ирана и заявил о необходимости немедленного возобновления поставок. Премьер Словакии Роберт Фицо также обвинил Киев в отсутствии интереса к восстановлению транзита, одновременно заявив о готовности обсудить этот вопрос на встрече в одной из стран ЕС.

Ответственность за перебои с поставками нефти Орбан возлагает на Украину, хотя причина лежит в другой плоскости.

Орбан вообще не имеет никакого права обвинять Украину в том, что не функционирует нефтепровод Дружба. Нефтепровод разбомблен Россией, разбомблен российскими нападениями,

– подчеркнул он.

Российские удары по инфраструктуре повлияли на работу энергетических маршрутов, но в публичных заявлениях Будапешта этот факт замалчивается. Зато все претензии адресуются Украине.

Во всех этих проблемах, которые касаются Венгрии сегодня по подаче нефти, виновата не Украина, а Россия. Но почему-то Орбан этот факт умалчивает,

– отметил Томпа.

Он добавил, что такая позиция премьера выглядит избирательной и политически мотивированной, ведь ответственность за поврежденную инфраструктуру очевидна.

Почему антиукраинская риторика усилилась перед выборами?

Томпа связывает новую волну резких заявлений Орбана с внутриполитической ситуацией в Венгрии. По его словам, социология показывает рост поддержки оппозиционного политика Петера Мадьяра, и это существенно меняет баланс перед выборами.

Вся эта агрессия и украинофобия объясняется тем, что он даже используя админресурс просто не может выиграть демократическим путем эти выборы,

– отметил он.

Председатель общины подчеркнул, что тема Украины стала удобной мишенью для мобилизации электората. Ранее в кампании Орбана доминировали другие нарративы, в частности обвинения "глобалистов" и Брюсселя, однако сейчас акценты сместились.

Орбана поддерживает не более одного миллиона, тогда как три миллиона голосов против него и поддерживают Украину,

– подчеркнул Томпа.

Такая разница в настроениях общества объясняет попытки премьера обострить риторику и перевести политическую дискуссию в плоскость внешней угрозы.

Запугивание и военная риторика в кампании Орбана

Томпа также обратил внимание на методы, которые, по его словам, использует венгерский премьер в избирательной кампании. Речь идет об акцентах на тематике безопасности и создании атмосферы внешней угрозы.

Основные методы Орбана – это травля, тотальная ложь и создание боязни, запугивания,

– отметил он.

Председатель венгерской общины напомнил, что после публикации невыгодной для Орбана социологии тот созвал так называемый совет обороны и заявил о необходимости усилить защиту энергетических объектов.

Он выводит войска, чтобы защитить энергетические объекты. Якобы от Украины,

– подчеркнул Томпа.

Подобная тактика уже применялась во время предыдущих выборов. Тогда размещение военных подразделений в приграничных регионах сопровождалось активной риторикой об опасности, что, по его убеждению, было направлено на мобилизацию избирателей из-за страха.

Может ли Евросоюз ограничить полномочия Орбана?

Томпа также прокомментировал, имеет ли Брюссель инструменты влияния на Будапешт в случае системных нарушений европейских норм. По его словам, формально такие механизмы существуют, однако их применение требует политической воли.

Инструмент, которым вообще можно было бы на все вопросы ответить, это введение седьмой статьи,

– отметил он.

Председатель венгерской общины объяснил, что речь идет о процедуре, которая позволяет ограничить право голоса государства-члена в Совете ЕС в случае серьезных нарушений принципов правового государства. В Европарламенте уже звучали подобные инициативы.

То есть просто лишить права голоса Орбана за все те нарушения правовой государственности, европейских норм и законов, что он наделал за последние годы,

– добавил Томпа.

Дискуссия относительно возможного применения такого механизма продолжается, однако окончательное решение будет зависеть от позиции большинства стран Евросоюза.

Что известно о конфликте из-за транзита российской нефти?