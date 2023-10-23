Брюссель назвал пародией Москвы: Орбан сравнил членство Венгрии в ЕС с советской оккупацией
Источник:Associated Press
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметился очередным резонансным заявлением. Орбан сравнил членство Венгрии в ЕС с более чем 40 лет советской оккупации под СССР после Второй мировой войны.
Орбан сделал скандальное заявление во время выступления в Веспрем в годовщину подавления советскими войсками революции 1956 года. Глава венгерского правительства обвинил ЕС в стремлении лишить Венгрию ее идентичности путем навязывания модели либеральной демократии, которую, по его словам, венгры отвергают.
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Орбан обвинил ЕС в стремлении лишить Венгрию ее идентичности
По убеждению Орбана, Брюссель якобы применяет против Венгрии методы, уходящие корнями во времена советского правления.
"Сегодня появляются вещи, которые напоминают нам о советских временах. Да, бывает, что история повторяется", – сказал Орбан.
Премьер Венгрии назвал Брюссель современной пародией Москвы.
К счастью, то, что когда-то было трагедией, сейчас в лучшем случае является комедией. К счастью, Брюссель – это не Москва. Москва была трагедией. Брюссель – это просто плохая современная пародия,
– добавил он.
Россия подавила революцию в Венгрии
23 октября в Венгрии отмечается годовщина восстания 1956 года против советских репрессий, которое началось в столице Будапеште и распространилось по всей стране.
Венгры вели активную борьбу против советской оккупации, но после нескольких недель революция была подавлена советскими силами.
Репрессии и подавление революции со стороны СССР привели к гибели 3000 мирных жителей, а также уничтожению значительной части Будапешта.
Напряженность между Орбаном и ЕС: детали
- Венгрия открыто критикует политику Евросоюза, в частности, относительно мигрантов, которых отказывается принимать.
- Несмотря на резкие выпады Орбана в адрес Брюсселя, Венгрия зависит от финансирования со стороны ЕС. Так, Европейская комиссия в прошлом году рекомендовала не выделять Венгрии средства из-за проблем с верховенством права.
- В 2022 году депутаты Европарламента осудили попытки правительства Виктора Орбана подорвать устои демократии в Венгрии. Правление Орбана назвали "гибридным режимом".
- Орбан известен тем, что выступает против применения санкций в отношении России в ответ на агрессию против Украины. Также лидер Венгрии не поддерживает военную помощь Украине со стороны союзников, поскольку считает, что Россию невозможно победить.
- По данным СМИ, Венгрия снова заблокировала транш 500 миллионов евро на оружие для Украины
- Он стал первым лидером страны, являющейся одновременно членом ЕС и НАТО, который встретился с Владимиром Путиным после 24 февраля 2022 года.