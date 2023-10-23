Брюссель назвал пародией Москвы: Орбан сравнил членство Венгрии в ЕС с советской оккупацией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметился очередным резонансным заявлением. Орбан сравнил членство Венгрии в ЕС с более чем 40 лет советской оккупации под СССР после Второй мировой войны.

Орбан сделал скандальное заявление во время выступления в Веспрем в годовщину подавления советскими войсками революции 1956 года. Глава венгерского правительства обвинил ЕС в стремлении лишить Венгрию ее идентичности путем навязывания модели либеральной демократии, которую, по его словам, венгры отвергают.

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Орбан обвинил ЕС в стремлении лишить Венгрию ее идентичности

По убеждению Орбана, Брюссель якобы применяет против Венгрии методы, уходящие корнями во времена советского правления.

"Сегодня появляются вещи, которые напоминают нам о советских временах. Да, бывает, что история повторяется", – сказал Орбан.

Премьер Венгрии назвал Брюссель современной пародией Москвы.

К счастью, то, что когда-то было трагедией, сейчас в лучшем случае является комедией. К счастью, Брюссель – это не Москва. Москва была трагедией. Брюссель – это просто плохая современная пародия,

– добавил он.

Россия подавила революцию в Венгрии

23 октября в Венгрии отмечается годовщина восстания 1956 года против советских репрессий, которое началось в столице Будапеште и распространилось по всей стране.

Венгры вели активную борьбу против советской оккупации, но после нескольких недель революция была подавлена советскими силами.

Репрессии и подавление революции со стороны СССР привели к гибели 3000 мирных жителей, а также уничтожению значительной части Будапешта.

Напряженность между Орбаном и ЕС: детали