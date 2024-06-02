Орбан назвал "пьяными" тех, кто считает возможной победу над Россией

Виктор Орбан накануне выборов в Европарламент провел мирную демонстрацию в Будапеште. В столице Венгрии на улици вышли десятки тысяч людей.

Издание AP отмечает, что на так называемый "марш мира" прибыли сторонники Виктора Орбана со всей Венгрии и соседних стран. Они держали в руках плакаты "нет войне", пишет 24 Канал.

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Что известно о демонстрации Орбана в Будапеште

Участники акции 1 июня прошли вдоль Дуная от Цепного моста до острова Маргарет. На фото видно, что подавляющее большинство – пожилого возраста.

Выступая перед демонстрантами венгерский премьер-министр сказал, пишет венгерское издание Index, что пришло время "оккупировать Брюссель", а также трансформировать подход континента к поддержке Украины, которая борется с полномасштабным вторжением России.

Мы можем избежать войны, только если венгерские избиратели поддержат правительство. Мы должны выиграть европейские выборы так, чтобы брюссельские бюрократы в страхе распахнули перед нами двери города и поспешно покинули свои кабинеты,

– заявил венгерский политик.

На митинге он также сказал, что:

считает "пьяными" тех "провоенных активистов", которые думают, что можно победить Россию;

его правительство якобы единственное, выступающее за мир в Евросоюзе. Мол, Венгрия может остаться в стороне войны против Украины только в том случае, если его партия "Фидес" победит на выборах в Европарламент.

Если победят левые, то это лишь вопрос времени, когда нас настигнет война,

– заявил Орбан.

Он также говорил, что победа Дональда Трампа на выборах в США приведет к тому, что он вместе с администрацией США сформирует "трансатлантическую мирную коалицию", которая сможет "положить конец боевым действиям в Украине".

Орбан устроил демонстрацию в Будапеште / Фото АР

Кстати, выборы в Европейском парламенте запланированы на 6 – 9 июня 2024 года. Они состоятся в 27 странах Евросоюза. Их цель – выбрать 720 членов парламента, то есть евродепутатов из всех государств-членов. Количество депутатов от каждой страны ЕС зависит от численности населения. В частности, от Германии должно быть 96 евродепутатов, от Кипра – только 6.

Орбан против разрешения ВСУ бить по территории России: кратко

Виктор Орбан на днях заявил, что он против инициативы некоторых западных стран позволить Украине бить предоставленным союзниками оружием по территории России.

Издание AP написало, что венгерский политик убежден, что такие планы "приближают Европу к разрушению".

Мол, позиция президента Франции, что не исключает введения войск в Украину, и предложение НАТО по атакам по России якобы рискует перерастанием войны в Украине в глобальный конфликт.