Не только попытка сделать приятное Путину: в чем коварство действий Орбана в отношении Украины и ЕС

Венгерский премьер Виктор Орбан блокирует помощь для Украины и препятствует на пути вступления в ЕС. Он шантажирует Брюссель.

Об этом 24 Каналу отметил политолог Владимир Фесенко. Он объяснил мотивы Орбана.

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Шантаж Орбана

Путинский соратник Виктор Орбан шантажирует Брюссель из-за денег. Венгрия должна получить от ЕС несколько миллиардов евро, говорит Владимир Фесенко. Но эти субвенции заблокированы в результате многочисленных нарушений верховенства права, демократических стандартов и других правил ЕС.

Орбан стал основным нарушителем в ЕС. А Венгрия – это внутренний вызов. Режим Орбана ведет себя не по-европейски и создает проблемы для ЕС,

– отметил политолог.

Одним из главных аргументов Виктора Орбана по отношению к Украине является проблема коррупции. Но для политика это только повод.

"Да, у нас есть коррупция, как и в других странах. Но мы видим активизацию дел в борьбе с этим. Мы видим прогресс. Но для Орбана это неважно. Он хочет выбить деньги из Брюсселя, нам создать проблемы и одновременно это его специфическая и коварная игра с Путиным. Орбан сознательно работает в интересах Путина, подрывая стандарты ЕС", – подчеркнул Владимир Фесенко.

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