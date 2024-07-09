Спектакль для Трампа: почему Орбан поехал к Си и Путину и какой "мир" они готовят для Украины

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Когда на прошлой неделе венгерский премьер Виктор Орбан внезапно прибыл в Киев, 24 Канал очертил две основные цели его визита. Сейчас ситуация прояснилась, а план оказался значительно амбициознее. Теперь в нем фигурирует не только один Путин, а также Си и Трамп.

2 июля Орбан впервые за 12 лет побывал в Киеве. Здесь он вел себя спокойно и был очень дружелюбным и льстивым.

Главным месседжем визита гостя из Будапешта стала очень осторожная просьба к Зеленскому капитулировать, то есть "прекратить стрелять", а также вполне адекватное и публичное признание Орбаном того факта, что Украина этого делать не станет.

Какова истинная цель визитов венгерского премьера к Путину, Си и в США – читайте в материале.

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Почему Орбан позиционирует себя, как представителя интересов ЕС

Причинами такого поведения в Киеве казался тот старательно изолированный медвежий угол, куда загнали Орбана евробюрократы со своими правилами и требованиями вести себя по-человечески и по-европейски. Впрочем, довольно быстро выяснилось, что изоляция эта лишь частичная.

Более того, Орбан сумел договориться с нидерландскими и испанскими правыми и очень близок к соглашению с французскими (об их согласии стало известно уже после встречи Орбана с Си, тогда о присоединении объявила итальянская правопопулистская партия "Лига" давнего фаната Путина Маттео Сальвини).Все они войдут в его фракцию в Европарламенте и даже подвинут действующих гегемонов – правую группу консерваторов ЕСR во главе с итальянкой Мелони и либеральных демократов Renew.

Такие метаморфозы существенно увеличивают влияние и авторитет Орбана (а также ставят под вопрос факт "нормализации" Марин Ле Пен, но это тема для отдельной статьи). Все это дает ему право говорить не от имени ЕС, но хотя бы от его части. Этот аргумент Орбан и его окружение активно использовали уже во время следующего визита 5 июля (тогда же правая партия VOX объявила о выходе из ЕСR) в Москву. Также внезапного и неанонсированного.

Факт, что Орбан прибыл в столицу государства-агрессора после начала венгерского председательства в ЕС, всячески подчеркивали как в Офисе венгерского автократа (обязательный хэштег венгерского председательства в ЕС #HU24EU), так и в Москве. Путин лично об этом сказал несколько раз, намекая, что с таким "представителем Европы" может иметь дело, не то, что с предшественниками – Макроном и Шольцем.

В самом ЕС это вызвало гнев и резкое осуждение.

Орбан в Москве:

Первые лица ЕС (Жозеп Боррель, Шарль Мишель и фон дер Ляйен), а также некоторые лидеры евпропейских государств откровенно осудили Орбана и его путешествие в Россию, подчеркнув, что тот не может представлять в Кремле ЕС.

Зато сам Орбан делал совершенно противоположное и будет делать в дальнейшем.

Для Европы мир – это самое важное. Сейчас мы не можем чувствовать себя в безопасности, мы видим картины разрушения и страданий. Наш экономический рост замедляется. Но мир не наступит сам по себе, ради него нужно работать. Я хотел услышать мнение господина Путина по трем важным вопросам – прекращение огня, мирные переговоры и состояние дел в Европе после войны – и я его услышал. Спасибо ему за честную беседу. Я понял, что позиции сторон очень далеки друг от друга, и нужно очень много шагов, чтобы приблизиться к завершению войны. Но самый важный шаг мы сделали – установили контакт. Я и в дальнейшем буду работать в этом направлении,

– Орбан примеряет на себя роль "голоса Европы".

Никакой конкретики в "мирных переговорах" Орбана

В Москве встречали Орбана, словно Тейлор Свифт, но видимых результатов это не принесло. Орбан констатировал, что позиции Украины и России далеки, Путин повторил старый бред, который все слышали уже много раз. Также Путин и Орбан три часа говорили один на один, но пока содержание разговора неизвестно.

Интересно, что 4 июля Путин перед журналистами в Астане заявлял, что Россия не остановит огонь до начала переговоров (то, о чем просил Орбан Зеленского), а уже на встрече с Орбаном обвинил Киев в саботаже дипломатии. Такая странная логика.

Нам нельзя допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня, чтобы довооружиться, доукомплектовать с помощью насильственной мобилизации свою армию,

– Путин, 4 июля в Астане.

Важно, что мы продолжаем диалог. Я неоднократно говорил, что мы открыты для дипломатического урегулирования, но в Киеве не желают решать вопрос таким образом. Спонсоры пытаются использовать Украину как таран в противостоянии с Россией. Кажется, Киев не готов отказаться от ведения войны до победного конца. Думаю, что прекращать боевые действия там не хотят еще и потому, что тогда придется отменить военное положение и провести выборы. А шансы победить у нынешних правителей, которые потеряли легитимность, нулевые. Россия выступает за полное завершение конфликта, наши условия были изложены. Мы благодарны господину Орбану за визит и воспринимаем это как попытку возобновить диалог,

– Путин, 5 июля Москве.

Если отбросить версию Кирилла Буданова о существовании Путина-удмурта и "Банкетного", то такие диаметрально противоположные заявления свидетельствуют, что никакой конкретики в "мирных переговорах" просто пока не существует, поэтому российский президент отбывает очередной стендап.

Это подтвердила и реакция Киева, где отметили, что никаких "мирных переговоров" за спиной Украины быть не может. Впрочем, Орбан продолжил создавать "картинку", а также начал агрессивно отвечать критикам из ЕС и НАТО, чего с ним давненько не было.

Опыт Венгрии показывает, что когда военный альянс меняет фокус с избежания конфликта на его поиск, он покупает себе билет к поражению,

– Орбан на страницах NewsWeek в статье собственного авторства жестко критикует генсека НАТО Столтенберга и весь альянс, членом которого является также и сама Венгрия.

Следующим пунктом турне Орбана стала Шуша. В Нагорном Карабахе состоялся саммит лидеров тюркских государств. Так, мадьяры считают себя не только угро-финнами, но и тюрками. Кстати, мероприятие проходило без главного тюрка – тот в Берлине смотрел, как Турция проигрывает Нидерландам на Евро-2024.

В отсутствие Эрдогана саммит больше был похож на легкую сиесту, по крайней мере, для Орбана, поскольку он готовился к геополитике.

Для чего Орбан поехал в Китай

Уже 8 июля венгерский премьер встречался с китайским лидером Си Цзиньпином в рамках его "мирной миссии 3.0" (так турне в соцсети Х назвал он сам).

"Миротворец" Орбан в Пекине:

Китай – ключевое государство в создании условий для установления мира в войне между Россией и Украиной. Вот почему я приехал на встречу с председателем Си Цзиньпином в Пекин только через два месяца после его официального визита в Будапешт... Мы очень ценим вашу мирную инициативу по конфликту у соседа Венгрии. Для венгров очень важно, что Китай призывает к миру во всем мире,

– Орбан о своем визите в Китай и встрече с Си.

Встреча с китайским лидером проходила за закрытыми дверями и пока есть только некоторые заявления. Их суть – только "вода", без всякой конкретики. Заявления об общем взгляде и его продвижении – бессодержательны. В самом Китае это хорошо понимают и даже уже не пытаются как-то "раскручивать" собственный мирный план. Напомним, что в прошлом году Китай носился с "Мирным планом Си" как с писаной торбой, а сейчас даже не вспоминает о нем ни на саммите ШОС, ни где-либо.

Сейчас Китай, похоже, больше занимается войной в Палестине, а об Украине якобы и забыл.



Обратите внимание на лого венгерского председательства в ЕС и фото из соцсети Х от Орбана

Как Орбан подыгрывает возвращению Трампа в кресло президента США

Но для чего тогда Орбан все это делает? Ответ прост – это пиар. Точнее – для Дональда Трампа (неудивительно, что после Си венгерский лидер посетит и США). Именно он является едва ли не единственным зрителем этого огромного спектакля. Солистом выступает его персональный друг Орбан. Сейчас венгерский премьер набрал солидности, при этом Киев, Москвы и Пекин выступили декорациями, а местные лидеры – VIP-массовкой.

К теме Россия ударила по детской больнице "Охматдет"

Китай здесь играет роль доброго старца, который умеет давать мудрые советы, Россия – агрессивного феодала (в день встречи Орбана и Си россияне обстреляли баллистическими ракетами детскую больницу "Охматдет" в Киеве), Украине же отвели роль жертвы, которая продолжает сопротивление, но вынуждена нести страшные потери. Орбан же выступил ловким трикстером, который якобы может найти общий язык со всеми, а еще – внезапно получил большую поддержку (в Европе) и теперь только ждет еще одного мудреца, который прекратит все "за 24 часа".

Это еще пока не "договорняк за спиной Украины", но уже приготовления к нему, по крайней мере, готовый сценарий.

Но есть одно важное замечание – как и у любого пиара, за бравадой Орбана на самом деле не стоит ничего. Он просто "посланник", который в реальности не имеет никаких полномочий. Сейчас он торгует не своим председательством в ЕС и фьючерсами от потенциальной победы Трампа в США. Не зря же Орбан говорил, что в ближайшие полгода все будут шокированы от его дипломатии (это как раз горизонт выборов и инаугурации президента США). Но стоит понимать, что это сейчас голый король или просто пузырь.

Как и к этническим венграм на Закарпатье, никакого сожаления к несчастным жертвам агрессии у Орбана нет, в его соцсетях вы не найдете сочувствия жертвам российских обстрелов 8 июля в Киеве или Кривом Роге. Как и предыдущих российских военных преступлений.

Орбан ищет только политической выгоды для самого себя и сейчас играет в большого геополитика мирового уровня.

Да, он находит поддержку своих желаний в Москве и Пекине. Зато Европа, которая думала, что нашла противоядие от Орбана, похоже, ошиблась – циничный трикстер ее снова переиграл буквально за 8 дней своего "председательства в ЕС". И будет делать это и дальше, поскольку остается троянским конем как в НАТО, так и в Евросоюзе.

Возможное возвращение к власти Трампа сделает его еще сильнее. Для Европы это плохие новости, а для Украины – ужасные, нас хотят поставить "перед фактом". Сейчас "ось зла" сделала свой ход, как будут отвечать их противники и наши союзники – очередным беспокойством?