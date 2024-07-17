Уже накликал проблемы на Венгрию: какие две цели преследует Орбан

Премьер Венгрии Виктор Орбан совершил ряд зарубежных визитов и посетил Украину, Россию, Китай и США. После встречи с Дональдом Трампом он заявил, что американский политик готов быть посредником между Зеленским и Путиным.

Орбан ведет политическую игру исключительно в своих интересах. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, добавив, что за такие якобы "мирные" поездки он уже нарвался на критику со стороны ЕС.

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На что рассчитывает Орбан

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и ряд лидеров стран уже снизили уровень представительства во время венгерских встреч. Но даже несмотря на это, Орбан все равно пытается продвинуть российский план "мира".

Владимир Путин прямо заявил, что требует от Украины отказаться от четырёх своих областей. Впрочем Орбан даже после этого решил ехать в Пекин, на саммит НАТО и о чем-то говорить.

После этого его обязали предоставить отчет о поездке в Москву и объяснить зачем он туда ездил. Ведь всем известно, что страна-агрессор находится под санкциями, а Владимир Путин является изолированным.

В Венгрии уже начинают возникать проблемы, но Орбан все равно не отступает. Поэтому можно предположить, что перед ним стоят две задачи: разморозить венгерские активы и избавиться от образа пророссийского и антиукраинского политика,

– подчеркнул Борис Тизенгаузен.

Но пока все действия Орбана как раз наоборот способствуют укреплению такого имиджа. Он открыто играет против интересов Украины.

Делает ли Путин ставку на Орбана

Российский диктатор рассчитывает на Орбана, ведь понимает, что он один из немногих, кто может зайти в любые двери и продвигать его идеи.

Только от Орбана мы можем узнать, что сказал Путин или Си Цзиньпин, как они видят окончание войны. Венгерский премьер пользуется этим и "продает" свою уникальность,

– добавил политтехнолог.

Ранее Орбан предложил ЕС восстановить дипломатические отношения с Россией, а Украине вступить в переговоры со страной-агрессором. Он добавил, что в ближайшее время военное противостояние только усилится.

На такие предложения отреагировал президент Европейского совета Шарль Мишель, заметив, что Орбан продвигает провоенную политику. Также отметил, что Россия является агрессором, а Украина действует в рамках своих прав.