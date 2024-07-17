Орбан веде політичну гру виключно у своїх інтересах. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, додавши, що за такі буцімто "мирні" поїздки він вже нарвався на критику з боку ЄС.

До теми Бойкот Орбана в Європі: чи зможе ЄС скасувати головування Угорщини й що це означає для України

На що розраховує Орбан

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та низка лідерів країн вже понизили рівень представництва під час угорських зустрічей. Але навіть попри це, Орбан все одно намагається просунути російський план "миру".

Владімір Путін прямо заявив, що вимагає від України відмовитися від чотирьох своїх областей. Втім Орбан навіть після цього вирішив їхати у Пекін, на саміт НАТО й про щось говорити.

Після цього його зобов'язали надати звіт щодо поїздки в Москву й пояснити навіщо він туди їздив. Адже всім відомо, що країна-агресорка перебуває під санкціями, а Владімір Путін є ізольованим.

В Угорщини вже починають виникати проблеми, але Орбан все одно не відступає. Тому можна припустити, що перед ним стоять два завдання: розморозити угорські активи та позбутися образу проросійського та антиукраїнського політика,

– підкреслив Борис Тизенгаузен.

Але наразі всі дії Орбана якраз навпаки сприяють укріпленню такого іміджу. Він відкрито грає проти інтересів України.

Чи робить Путін ставку на Орбана

Російський диктатор розраховує на Орбана, адже розуміє, що він один з небагатьох, хто може зайти у будь-які двері та просувати його ідеї.

Лише від Орбана ми можемо дізнатися, що сказав Путін чи Сі Цзіньпін, як вони бачать закінчення війни. Угорський прем'єр користується цим і "продає" свою унікальність,

– додав політтехнолог.

Раніше Орбан запропонував ЄС відновити дипломатичні стосунки з Росією, а Україні вступити в переговори з країною-агресоркою. Він додав, що найближчим часом військове протистояння тільки посилиться.

На такі пропозиції відреагував президент Європейської ради Шарль Мішель, зауваживши, що Орбан просуває провоєнну політику. Також наголосив, що Росія є агресором, а Україна діє у межах своїх прав.