Между Трампом и Путиным: какую уникальную функцию может выполнять Орбан

Виктор Орбан не скрывал тесных отношений с Дональдом Трампом еще до объявления результатов президентских выборов в США. Поэтому сейчас он продолжил их, встретившись с Трампом во Флориде.

Также Орбан провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, с которым имеет доверительные отношения. Политолог и партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун сказал 24 Каналу, что венгерский премьер в этом смысле является исключительным европейским политиком.

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Может быть посредником

Для Виктора Орбана победа на выборах США представителя демократической партии могла бы означать проблемы с финансированием Венгрии, а также усиление давления из-за коррупционных проблем в стране.

Однако победа давнего друга Орбана – Трампа, по мнению Джигуна, дает надежду венгерскому премьеру на то, что он сможет монетизировать хорошие отношения с новым президентом США и получить определенное политическое влияние.

Трамп и Орбан, вероятно, общались о двусторонних отношениях и, бесспорно, о российско-украинской войне. По данным западных медиа, Трамп неоднократно звонил Орбану, чтобы узнать его мнение о мирных планах, которые сейчас формируются в Вашингтоне, и о том, как их можно превратить в реальность,

– подчеркнул политолог.

Орбан сегодня предоставляет уникальное торговое предложение – он является исключительным европейским политиком, который имеет доверительные отношения с Владимиром Путиным. А также, по его словам, общается с администрацией Трампа, которая формируется. Поэтому нельзя исключать, что Орбан является "курьером", передающим послания из России в США.

Обратите внимание! На встрече Трампа и Орбана во Флориде также присутствовал Илон Маск. Бизнесмен отреагировал на сообщение венгерского премьера о встрече в США словами – "будущее началось".

Недавно Трамп в интервью на вопрос, общался ли он с Путиным, не ответил однозначно. Поэтому разговор между ними мог быть. Однако это формирует очень неприятный шлейф для Трампа с начала его второго президентства.

Нежелание отвечать честно журналистам создает сложность для Трампа в прямой коммуникации с россиянами. А Орбан может здесь выполнять уникальную функцию – доставлять мысли россиян в США и слышать на них ответ американцев, в частности, относительно войны в Украине. Поэтому Орбан может быть посредником в отношениях – не с Украиной, бесспорно, а между Москвой и Вашингтоном,

– отметил Максим Джигун.

Напомним, что Владимир Зеленский резко отреагировал на телефонный разговор Орбана с Путиным, призвав премьер-министра Венгрии "не играть на собственный имидж путем единства", а заботиться о совместном успехе. Также он отметил, что общение о войне России против Украины не может происходить без Киева.

В ответ Орбан заявил, что якобы Зеленскому было предложено "рождественское перемирие и масштабный обмен пленными", а он будто бы "отказался".