Рассчитывает на дачу рядом с Януковичем: какими будут последствия пророссийской позиции Орбана

Премьер Венгрии в очередной раз не упустил случая высказать свое несогласие с началом переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. Это происходит на фоне того, что сама Венгрия уже давно перестала отвечать критериям ЕС по вопросам прав человека и демократии.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк, который поделился своим личным отношением к Венгрии и ее высшему политическому руководству.

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Орбан – слабый политик

Парадоксальная ситуация: Виктор Орбан настолько ненавидит Евросоюз, что держится за него зубами. Венгерский политик строит свою дружбу с Москвой на крови украинских военных.

Мне жаль народ Венгрии, который политики годами вводят в заблуждение. Недавнее сравнение Орбана оккупации Советского союза и членства в ЕС особенно цинично, ведь три десятилетия назад Венгрия любой ценой пыталась присоединиться к клубу серьезных государств и быть свободной, а теперь ее руководители тянут ее в прошлое,

– убежден политолог.

Происходящее с Орбаном очень напоминает стокгольмский синдром, когда человек начинает симпатизировать террористам из-за своего страха перед ними. Особенно если вспомнить, что свой политический путь он начинал как проевропейский политик.

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"В то же время украинцы не боятся России и ее диктатора. Венгрия может блокировать евроинтеграцию Украины, но это – инструмент слабых, ведь и сам Будапешт живет на дотации Евросоюза. Поэтому такие люди как Орбан – это микрополитиканы, у которых нет права поучать Украину", – уверен Давидюк.

Типологически поведение венгерского главы очень напоминает подходы бывшего главы МИД Австрии Карин Кнайсль и французской деятельницы Мари Ле Пен. Однако больше, чем на дачу в российской глубинке возле дома Януковича, Орбану нацеливаться не стоит.

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