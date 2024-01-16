"Нарушение" суверенитета ЕС, – у Орбана "запылало" из-за 50 миллиардов евро для Украины
Источник:Reuters
Виктор Орбан раскритиковал план помощи Украине. Речь идет о четырехлетней программе макрофинансовой поддержки на сумму в 50 миллиардов евро.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против плана помощи Украине на 50 миллиардов евро. Соответствующее заявление он сделал на совместной пресс-конференции в Будапеште с не менее пророссийским премьером Словакии Робертом Фицо.
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Что сказал Орбан
Глава венгерского правительства заявил, что помощь Украине не должна вредить бюджету Евросоюза. Орбан попытался заверить, что он якобы не против помощи нашей стране в целом.
Но отдать 50 миллиардов евро из бюджета ЕС на четыре года вперед – это "нарушение" суверенитета и национальных интересов ЕС. Мы даже не знаем, что произойдет через четверть года,
– сказал венгерский премьер.
Орбан выступил за отделение какой-либо финансовой помощи Украине от бюджета ЕС. Также он хочет, чтобы такая помощь была пропорциональна экономике стран-членов Евросоюза. Премьер-министр Венгрии пригрозил остановить этот процесс "с грустью", если Брюссель с ним не согласится.
Что сказал Фицо
Роберт Фицо согласился со скандальным политиком. Он назвал действия Орбана "законной борьбой" против изменений в бюджет ЕС. Также глава словацкого правительства считает, что даже в случае выделения 50 миллиардов евро в Украине якобы ничего не изменится в ближайшие 3 – 4 года.
С каждой стороны на сто тысяч больше погибших солдат, и никто не продвинусь вперед. Россияне продолжат свой военный контроль над Донецком и Луганском. Конечно, они не уйдут из Крыма, но позиция России на переговорах улучшится,
– заявил Фицо.
Словацкий премьер выступил против военной помощи Украине и в очередной раз сказал, что война против России якобы "не имеет военного решения".
Что говорят эксперты про Орбана
- Не так давно политолог Олег Лесной указал на непоследовательность Виктора Орбана, потому что такие люди могут дать слово, а затем забрать его. По мнению эксперта, Евросоюзу нужно применять метод "кнута и пряника" в отношении венгерского премьера.
- Ранее исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко уличил Орбана в желании использовать весь бюджет ЕС в собственных интересах с помощью шантажа. Его стратегия может спровоцировать эволюцию правил в Европе, после чего скандальный политик больше не будет нужен Владимиру Путину.
- Напомним, что руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок назвал Орбана серьезной угрозой для Европы и отметил, что Фицо следует его примеру. Эксперт призвал не упускать из виду премьер-министра Венгрии и разговаривать с ним во избежание дестабилизации.