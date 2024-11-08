Европа не будет финансировать "проигранную" войну в Украине без США, – Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина якобы проигрывает войну против России. Он также добавил, что Европа не сможет продолжать ее поддержку без помощи США.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Заметим, что вчера, 7 ноября, Владимир Зеленский выступил с речью в Будапеште на саммите Европейского политического сообщества.

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Что наговорил Орбан о помощи Украине

В эфире общественного радио Орбан отметил, что его "миротворческие" визиты в Киев, Москву и Пекин летом подтвердили его выводы.

По словам Орбана, США якобы планируют "выйти" из войны, которую он считает проигрышной. Он также отметил, что если новоизбранный президент США Дональд Трамп решит прекратить поддержку Украины, Европа не сможет обеспечить финансирование этой помощи самостоятельно.

"Американцы выйдут из этой войны. Европа не может финансировать эту войну самостоятельно", – заявил венгерский премьер.

Напомним, что после победы Трампа на выборах Орбан призвал Европу пересмотреть политику поддержки Украины. он также выразил обеспокоенность относительно будущего кредита для Украины на сумму 50 миллиардов евро, который должен был быть совместно профинансирован ЕС и США.