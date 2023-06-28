Утаптывает репутацию Венгрии в грязь, – у Зеленского жестко ответили Орбану
Источник:Михаил Подоляк
Накануне премьер Венгрии сделал очередное циничное и абсурдное заявление. Виктор Орбан сказал, что Путин якобы не военный преступник, а Украина – не суверенное государство. На это уже отреагировали в ОП.
Советник руководителя ОП Михаил Подоляк обратился к Орбану. Он отметил, что Украина, которая уже 490 дней обороняется от российской агрессии, является абсолютно суверенным государством.
Смотрите также "Венгерские власти – это памперс России": как Орбан хотел использовать украинских пленных
Орбан утаптывает репутацию Венгрии в историческую грязь
Подоляк подчеркнул, пора осознать, что Украина, которая уже 490 дней яростно обороняет свою свободу, своих детей и их будущее, эффективно противостоя постсоветской неоимперии с замашками исторического серийного убийцы, которая еще вчера яростно пугала своим беззаконием полмира, является абсолютно субъектной, суверенной в своей политике и решениях.
Вопрос в том, насколько субъектен сам Орбан, если так откровенно унижает европейские ценности, строго придерживаясь российских пропагандистских мифов. И насколько же нужно не уважать Венгрию, чтобы так цинично втаптывать репутацию собственной страны в историческую грязь,
– отметил советник руководителя ОП.
Читайте также Год кандидатства: Украина реформируется, но готов ли к расширению и изменениям сам ЕС
Очередной циничный бред венгерского премьера
- Недавно в интервью немецкому изданию Виктор Орбан заявил, что следует прекратить поставки вооружения в Украину. Он подчеркнул, что нужно "мириться" с Россией и оставить все так, как есть.
- Премьер Венгрии абсурдно заявил, что победа Украины якобы "невозможна".
- Также пророссийский политик осмелился сказать, что наше государство якобы "перестало быть суверенным".
- Кроме того, заявил, что не считает Путина военным преступником.