Утаптывает репутацию Венгрии в грязь, – у Зеленского жестко ответили Орбану

Накануне премьер Венгрии сделал очередное циничное и абсурдное заявление. Виктор Орбан сказал, что Путин якобы не военный преступник, а Украина – не суверенное государство. На это уже отреагировали в ОП.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк обратился к Орбану. Он отметил, что Украина, которая уже 490 дней обороняется от российской агрессии, является абсолютно суверенным государством.

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Орбан утаптывает репутацию Венгрии в историческую грязь

Подоляк подчеркнул, пора осознать, что Украина, которая уже 490 дней яростно обороняет свою свободу, своих детей и их будущее, эффективно противостоя постсоветской неоимперии с замашками исторического серийного убийцы, которая еще вчера яростно пугала своим беззаконием полмира, является абсолютно субъектной, суверенной в своей политике и решениях.

Вопрос в том, насколько субъектен сам Орбан, если так откровенно унижает европейские ценности, строго придерживаясь российских пропагандистских мифов. И насколько же нужно не уважать Венгрию, чтобы так цинично втаптывать репутацию собственной страны в историческую грязь,

– отметил советник руководителя ОП.

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Очередной циничный бред венгерского премьера