Почему Зеленский отправил орден полякам "Новой почтой": Смилянский выдвинул 3 версии

Владимир Зеленский отправил орден Белого Орла Каролю Навроцкому "Новой почтой". Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский рассказал, почему не воспользовались услугами компании, которую он возглавляет.

Он выдвинул три предположения и рассказал о них в своих социальных сетях.

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Что сказал Смилянский?

Генеральный директор признался, что не знает, почему орден Белого Орла прислали не через Укрпочту, однако заявил, что выступает за честную конкуренцию.

Первый вариант, который назвал Смилянский, — то, что национальные цвета Польши бело-красные, такие же, как у "Новой почты". По его мнению, украинское руководство могло отправить награду Польше в соответствующих цветах.

Вторым вариантом он назвал юридические сложности, о которых могли знать юристы Офиса Президента. Дело в том, что пересылка государственных наград по почте строго запрещена законом и правилами. Смилянский написал, что в отличие от Укрпочты, "Новая Почта" — это не почта, а экспресс-оператор.

Третья причина, которую назвал гендиректор, — сложности с логистикой. Он рассказал, что в "Укрпочте" доставка по территории Польши осуществляется через Poczta Polska, и, возможно, у украинских властей были сомнения, что они доставят посылку.

Последние два месяца автомобили "Укрпочты" задерживаются польской таможней, и мы вынуждены объезжать Польшу через Венгрию и Словакию (там к нам претензий нет) и, по сути, перенаправили все свои транзитные потоки в обход Польши,

– добавил Игорь Смилянский.

Он заявил, что поляки не блокируют автомобили "Новой почты" из-за разницы между экспресс-отправками и государственными почтовыми документами.

Что известно о скандале вокруг Ордена Белого орла?

Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского высшей награды Польши –ордена Белого Орла. Причиной стало присвоение одному из спецподразделений ВСУ почетного наименования "Герои УПА".

Президент Украины вернул Каролю Навроцкому присвоенный ему ранее орден. Зеленский показал, как награду отправляют в Польшу "Новой почтой".

Также многие украинские политики начали отказываться от ордена. Среди них второй президент Украины Леонид Кучма и третий президент Виктор Ющенко. Так они отреагировали на решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить этой награды Владимира Зеленского.

Впоследствии аналогичное решение принял и 5-й президент Петр Порошенко. Он назвал действия польского лидера "ложными и несправедливыми по отношению к народу Украины".

А ранее глава МИД Украины Андрей Сибига и руководитель ОП Кирилл Буданов также отказались от своих наград, предоставленных им Польшей.