В Украине появится новый орден: кого им будут награждать
Владимир Зеленский предлагает учредить орден Европы. Соответствующий законопроект президент направил в Верховную Раду.
Парламент рассмотрит этот законопроект на одном из ближайших пленарных заседаний. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.
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Кому будут вручать будущий орден Европы?
Зеленский предлагает награждать орденом Европы граждан Украины и иностранцев за:
- выдающиеся заслуги в поддержке стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе;
- весомый вклад в помощь Украине для укрепления устойчивости в защите её независимости и безопасности всей Европы;
- укрепление международного сотрудничества в интересах демократии, мира и добрососедства, дружественных и всесторонних отношений между народами.
Справка: Европейский Союз может уже этим летом открыть для Украины новые переговорные кластеры по вопросу вступления. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что это произойдет, если Украина и в дальнейшем будет проводить необходимые реформы.
Напомним, что в 2026 году в Украине ввели новую награду Президента – "За участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС". Ею будут награждать украинцев, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС после взрыва 26 апреля 1986 года. Награду будут вручать только при жизни – посмертно её не присваивать.