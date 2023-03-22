Ордер на арест – пощечина и удар по имиджу Путина: от чего зависит судьба диктатора

Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест Владимира Путина. Каковой после этого будет судьба российского диктатора, будет зависеть от того, как закончится война в Украине.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил американский политолог Рамис Юнус. По его словам, получение ордера на арест – это серьезная пощечина и удар по имиджу Путина.

К теме Что будет с Путиным после ордера на арест: детали от Офиса генпрокурора

Арестуют ли Путина

Юнус отметил, что ордер на арест российского диктатора не должен никого удивлять, ведь в последние несколько месяцев все к этому шло. По мнению политолога, это событие имело эффект "разорвавшейся бомбы".

Последний раз такое решение принимали в отношении Слободяна Милошевича (бывший президент Югославии – 24 Канал). Россия – постоянный член Совбеза, имеет больше ядерного оружия, чем у Китая и США вместе взятых. В этом случае МКС принимает такое решение. Это политическая пощечина и удар по имиджу президента России,

– считает он.

Политолог из США подчеркнул, что это важное политическое решение, но пока Путина никто не арестует. Диктатор точно не поедет в те 123 страны, где его могут задержать. Он не рискует ездить даже в Белорусь и Иран.

Рамис Юнус отметил, что сейчас есть несколько вариантов, как может сложиться судьба Путина. По его мнению все зависит от того, как закончится война в Украине.

Юнус об ордере на арест Путина: смотрите видео

Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина: коротко