Президент Сербии пугает "плохими последствиями" из-за ордера на арест Путина

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что ордер на арест кремлевского диктатора Владимира Путина будет иметь негативные последствия. Он якобы продолжит войну в Украине.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского лидера 17 марта. Он был обвинен в военных преступлениях, ведь Путин несет личную ответственность за похищение украинских детей во время российского вторжения.

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Вучич осудил ордер на арест Путина

Президент Сербии, который в прошлом кичился своей личной близостью к Путину, раскритиковал решение Международного уголовного суда.

Я думаю, что выдача ордера на арест Путина, не вдаваясь в юридические детали, будет иметь плохие политические последствия и будет свидетельствовать о большом нежелании говорить о мире и перемирии. Мой вопрос состоит в том, что теперь, когда его обвиняют в худших военных преступлениях, с кем вы собираетесь говорить? Вы действительно думаете, что можно победить Россию за месяц, за 3 месяца, за год?

– заявил Вучич.

По его словам, нет сомнений, что цель тех, кто это сделал – усложнить Путину общение, чтобы каждый, кто с ним разговаривает, знал, что его обвиняют в военных преступлениях.

На вопрос, будет ли Путин арестован, если он приедет в Сербию, Вучич ответил, что "это бессмысленный вопрос, поскольку ясно, что пока продолжается конфликт, Путину некуда идти".

Следует заметить, что хотя Сербия и стремится к членству в ЕС, она поддерживает связи с Россией и является единственным европейским государством, которое отказалось присоединиться к международным санкциям против Москвы.

Вучич, решительный противник международных трибуналов над военными преступлениями, был функционером ультранационалистической партии, лидер которой Воислав Шешель предстал перед судом за военные преступления, совершенные в 1990-х годах.

В конце 90-х Вучич был министром информации в правительстве президента Сербии Слободана Милошевича. Тогда во время войны в Косово сербские войска обвинялись в массовых преступлениях против косовско-албанских сепаратистов.

В 2001 году Милошевич был арестован в Сербии по обвинению в военных преступлениях. Он умер в тюрьме Гаагского трибунала в 2006 году, не дождавшись завершения судебного процесса.

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