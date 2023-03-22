Могут ли Путина задержать в США: Блинкен уклонился от ответа
Источник:"Европейская правда"
Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Госсекретарь США Энтони Блинкен уклонился от ответа на вопрос, задержат ли кремлевского диктатора в Соединенных Штатах.
Участниками договора о создании МУС являются 123 страны. Однако среди них нет ни США, ни России.
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США не является подписантом Римского устава
Блинкен считает, что страны Европы, являющиеся подписантами Римского устава, должны выполнить ордер на арест Путина и выдать его Международному уголовному суду, если кремлевский диктатор туда поедет.
"Я считаю, что каждый, кто является участником (Международного уголовного – 24 Канал) суда и имеет определенные обязательства, должен выполнять свои обязательства", – отметил госсекретарь.
В то же время он уклонился от ответа на вопрос, ожидала ли бы президента России та же участь, если бы он приехал в США.
Не могу говорить заранее, потому что, очевидно, нужно рассматривать законы, а мы, как вы знаете, не являемся участником Международного уголовного суда. Поэтому я бы не хотел это обсуждать,
– отметил Блинкен,
По его словам, Путин вряд ли в ближайшее время намерен приехать в США.
Стоит прочесть В ЮАР, куда готовился ехать Путин, высказались по поводу ордера на его арест.
МУС выдал ордер на арест Путина: коротко
- Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Это решение связано с незаконной депортацией детей с временно оккупированных территорий Украины в Россию.
- Офис Генерального прокурора Украины передал МУС более 40 томов материалов, в том числе о вывозе более 16 тысяч детей из Харьковской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей. Однако эта цифра может быть гораздо больше.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этот ордер – исторический момент, с которого начинается историческая ответственность.
- В свою очередь президент США Джо Байден подчеркнул, что решение МКС относительно Путина является "очень сильным аргументом".