Никто не выше закона, — Шольц отреагировал на решение об ордере для Путина
Источник:The Guardian
Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Канцлер Германии Олаф Шольц поприветствовал такое решение.
Об этом он заявил журналистам на пресс-конференции в Токио. Шольц встречался с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.
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Шольц поддерживает решение МУС
Канцлер Германии отметил, что выдача Международным уголовным судом ордера на арест Путина говорит о том, что "никто не стоит над законом".
Международный уголовный суд является правильным институтом для расследования военных преступлений. Факт заключается в том, что никто не стоит над законом, и это то, что становится понятным прямо сейчас,
– заявил Шольц.
Следует заметить, что теперь российскому диктатору опасно посещать 123 страны. Ближайший выезд Путина в "зону риска" запланирован в августе 2023 года – на саммит в ЮАР.
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МУС выдал ордер на арест Путина: коротко
- Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Это решение связано с преступными действиями относительно незаконной депортации детей с временно оккупированных территорий Украины в Россию.
- Офис Генерального прокурора Украины передал МУС более 40 томов материалов, в том числе о депортации более 16 тысяч детей из Харьковской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей. Однако отмечается, что эта цифра может быть гораздо больше.
- В России уже отреагировали на ордер Международного уголовного суда. Два слова смогла сказать Мария Захарова – спикер МИД России. Она назвала решение "ничтожным", а ордер – "рецептом на арест".
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этот ордер – это исторический момент, с которого начинается историческая ответственность.
- В свою очередь президент США Джо Байден подчеркнул, что ордер на арест Путина является "очень сильным аргументом".