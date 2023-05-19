Россия "отомстила" суду в Гааге за Путина и объявила прокурора в розыск

Российское МВД в ответ на то, что МКС выдал ордер на арест Владимира Путина, решило объявить в розыск прокурора Международного уголовного суда в Гааге Карима Ахмада Хана.

Очевидно, что таким образом МВД России просто встало на защиту бункерного диктатора.

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Что этому предшествовало

17 марта МКС издал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львов-Беловой. Суд считает, что они "предположительно несут ответственность" за незаконное перемещение и депортацию детей из Украины и оккупированных территорий в Россию во время войны.

Генпрокурор Украины Андрей Костин отметил, что у российского президента есть официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления. То есть, за пределами России кремлевского диктатора должны арестовать и передать в суд.

Реакция Кремля не заставила себя ждать.

Через 3 дня после этого российский Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о:

притяжение заведомо невиновного лица к уголовной ответственности,

к уголовной ответственности, подготовка к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью усложнения международных отношений.

Фигурантами этого дела стали:

прокурор Международного уголовного суда Карим Ахмад Хана,

судьи Томоко Акане,

Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса.

Заметим, что политолог Игорь Рейтерович заметил, что существует вероятность, что российский диктатор может быть привлечен к ответственности. Это может состояться по 2 сценариям :