Россия выдвинула обвинение прокурору суда в Гааге, выдавшему ордер на арест Путина

Кремль все еще пытается отомстить за ордер на арест диктатора Владимира Путина. В частности, следственный комитет России заочно предъявил обвинения прокурору и судье Международного уголовного суда.

Об этом рассказали в ряде российских СМИ, сообщает 24 канал. Ордер на арест Путина был выдан еще в марте.

Интересно Краш украинцев привел Путина в Гаагу: в Киеве появилась фотозона с бункерным дедом и Залужным

Россия выдвинула обвинения прокурору и судье МУС

Следственный комитет России выдвинул обвинения прокурору Международного уголовного суда Кариму Хану и судье Международного уголовного суда Розарио Сальваторе Айтале:

Оккупанты квалифицировали действия прокурора как "привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности".

В то же время судью обвинили в "заведомо незаконном заключении под стражу, а также приготовлении к нападению на пользующегося международной защитой представителя иностранного государства с целью усложнения международных отношений".

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что решение МУС относительно ареста Путина не имеет значения, а пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков говорил, что Москва не признает юрисдикцию суда.

К теме Путин боится МУС, – политтехнолог предположил, какие страны решится посетить диктатор

МУС выдал ордер на арест Путина: коротко

Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест кремлевского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львов-Беловой. Причиной является причастность к незаконному перемещению и депортации детей из Украины в Россию во время войны.

По решению МУС, Путина обязаны арестовать в 123 странах мира, ратифицировавших Римский устав или признавших юрисдикцию МУС. Ордер на арест российских президента и омбудсмена будет действовать до конца жизни.

Генпрокурор Украины Андрей Костин отметил, что у российского президента есть официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления. То есть за пределами России его должны арестовать и передать в суд.

Политолог Игорь Рейтерович также считает, что существует возможность привлечения российского диктатора к ответственности. Это может состояться по 2 сценариям: