Им не плевать: какой страх скрывается за истерикой россиян из-за ордера на арест Путина

Российская политическая элита пытается изо всех сил донести, что ордер на арест президента России Владимира Путина не имеет значения. На самом же деле они понимают, что миф о "гении геополитики" рассыпается на глазах.

Об этом в эфире 24 Канала заявил бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он добавил, что даже страны, которых Путин считал своими партнерами, приняли к сведению ордер от Международного уголовного суда.

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Россияне думали, что Путин "гений геополитики"

Он рассказал, что российский истеблишмент пытался убедить весь мир в том, что ордер на арест Путина это мелочь, о которой даже не стоит переживать. При этом они поняли, с какой действительно угрозой столкнулись.

"На самом деле им не плевать, они понимают, что поле для маневра для них сужается. Если Путин не собирается ездить, например, в Германию, то для остальных – само понимание, что 123 страны в мире в теории могут тебя арестовать и передать в Гаагу – работает достаточно деструктивно", – прокомментировал эксперт.

Иван Ступак отметил, что россияне 23 года верили в "высокий геополитический гений Путина". Сами себе навязали это мнение, что Путин "всех переиграл", а теперь сам оказался в международном розыске.

Отвернулись даже "союзники"

Он добавил, что даже те страны, которые Путин считает союзниками России, не смогли проигнорировать ордер от МКС. Южно-Африканская Республика, входящая в организацию БРИКС (Бразилия, Россия, КНР, Индия, ЮАР – 24 Канал), заявила, что они приняли "к сведению" ордер и "осознают свои юридические обязательства".

Хотя впоследствии они заявили, что будут "консультации с российской стороной", но между строчками читается, что никто не собирается игнорировать Римский устав, подписантом которого является ЮАР,

– заявил Ступак.

Еще один "удар в спину" нанесла Бразилия. В МИД страны подчеркнули, что "являются страной-подписантом так называемого Римского устава, поэтому Путина ожидают последствия".

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