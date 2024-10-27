В Офисе генпрокурора честно сказали, есть ли шанс, что Путина накажут за преступления против украинцев

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина еще в марте 2023 года. Однако он посетил Монголию, где ратифицирован Римский статут, согласно которому главу Кремля должны были там арестовать. МУС должен отреагировать на этот инцидент, ведь Путин собирался и в Бразилию, которая также является участницей Римского статута.

Руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Юрий Белоусов рассказал 24 Каналу, что прецедент, который сделала Монголия является очень опасным для международной системы правосудия. Однако для того, чтобы наказать Путина за все преступления, нужен еще один трибунал.

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Циничная ситуация

Римский статут писали демократические государства, и они рассчитывали, что те страны, которые добровольно присоединяются к нему, фактически подписывают определенный договор и берут на себя обязательства, чтобы выполнять их. Однако Монголия нарушила этот договор, что, по его мнению, неприемлемо в демократических странах.

Цинизм ситуации заключается в том, что именно в этом году Международным уголовным судом была избрана судья из Монголии. Эта судья принимает решения в МУС по различным международным конфликтам,

– подчеркнул он.

В то же время механизма убрать судью из-за того, что Монголия не выполнила свои обязательства, нет.

Надеемся, что Ассамблея стран-участниц Римского статута, куда и было подано обращение о невыполнении Улан-Батором своих обязательств, найдет решение, как поступить в этой ситуации,

– отметил Белоусов.

Потому что отсутствие реакции, по его словам, в значительной степени повлияет на решение Бразилии принять у себя Путина. Если они увидят, что Римский статут – это какая-то бумажка и его можно не соблюдать, тогда почему бы им так и не сделать.

Россия пытается, как ржавчина, разъесть основы мирового правопорядка и правовой системы. Поэтому Украина искренне надеется, что наши партнеры будут серьезно относиться к угрозе, которую россияне представляют не только нашей стране, но и всему миру,

– подчеркнул руководитель Департамента противодействия преступлениям.

Обратите внимание! В МУС отреагировали на действия Монголии, которая не задержала Путина на своей территории. Международный уголовный суд официально признал, что Монголия нарушила обязательства как государство-участник Римского статута и препятствовала МУС осуществлять свои функции.

Должен быть еще один трибунал

Хотя МУС имеет полную юрисдикцию для того, чтобы привлечь Путина к ответственности за преступления против человечности и военные преступления, есть еще одно международное преступление, за которое пока нет механизма наказания.

Речь идет о преступлении агрессии, которое заключается во вторжении в другую страну, даже если это не приводит к тяжелым последствиям, аннексии территории, блокировании портов и т. д.

Поэтому, как подчеркнул он, Украина отмечает – для того, чтобы Путина и верхушку российской власти можно было привлекать к уголовной ответственности, в частности, за преступление агрессии, нужен еще один трибунал.

В идеале рассчитываем на то, что когда этот трибунал будет создан, Путин получит два приговора, в частности, пожизненные. Один за преступления в МУС, а потом его наручниках перетащат через улицу в другой трибунал и там он получит другое наказание,

– отметил Юрий Белоусов.

Отсутствие трибунала, добавил он, сейчас не лишает мировое сообщество возможности привлечь Путина к ответственности. Просто это сужает преступления, за которые можно это сделать.

Отметим, что Путин собрался ехать на саммит G20 в Бразилию, которая тоже подписала Римский статут и должна задержать его на своей территории. Однако позже глава Кремля заявил, что не поедет в Бразилию. В то же время Украина призвала руководство страны соблюсти выполнение ордера на арест Путина, иначе создастся прецедент безнаказанности для преступников.