Они сами же зафиксировали свои преступления: почему МКС начал именно с депортации детей

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина из-за его причастности к похищению украинских детей. Очевидно, что это не единственное преступление диктатора, но его было легче всего доказать.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, иногда люди недооценивают важные новости, именно это произошло и в этом случае.

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Эту новость недооценили

Михаил Шейтельман рассказал, что с тех пор как он услышал в медиа от уполномоченной России по правам детей Марии Львовой-Беловой об "усыновлении" ребенка из Мариуполя, сразу понял, что этот человек прямо на камеру говорит о чрезвычайно тяжком преступлении.

Эти люди сейчас на камеру зафиксировали преступление очень масштабное, которое доказано. Потому что преступление в чем? Если ты взял ребенка, украл его и перевез через границу, по тяжести преступления – это как международный терроризм, во всех бумагах это все идет через запятую: международный терроризм, международный трафик детей,

– сказал Шейтельман.

Политтехнолог также отметил, что в России проходило совещание у Путина, темой которого было распределение украденных детей. Тогда перед российской прессой представительница структуры, которая занимается похищением детей, заявила, что Владимир Путин лично принимал решение в какую область сколько похищенных детей отправить.

То есть, он руководит международной организацией по торговле детьми. Никуда этого не деть и никуда это спрятать,

– подчеркнул Михаил Шейтельман.

Кроме телевизионных доказательств, политтехнолог отметил, что Йельский университет провел исследование, в котором было определено 6 тысяч детей, которых россияне забрали от родителей в концлагеря на территории России.

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По словам Шейтельмана, это еще одно веское доказательство, поскольку это даже не свидетельские показания, а целое научное исследование. Он добавил, что другие преступления Путина против Украины и ее граждан следует более детально доказывать.

Другие преступления требуют времени на расследование

"Сейчас приехали следователи, криминалисты из Франции и они этим занимаются. Поэтому наши суды осуждают этих людей один за другим. Там есть очные и заочные приговоры даже среди попавших в плен", - сказал политтехнолог.

Он сказал, что, к примеру, украинцы понимают, что отдавал приказ совершать преступления в Буче Путин, но для международного следствия должны быть реальные доказательства, а расследование может занять много времени.

Михаил Шетельман также назвал пример, когда российская ракета попадает в жилой дом. В этом случае можно доказать вину сделавшего это летчика, но трудно собрать доказательства относительно причастности командующего российских ВВС или главнокомандующего.

Именно по этим причинам, по мнению Шейтельмана, затягивается следствие по другим категориям российских преступлений, а по похищениям детей было быстрее всего собрать доказательства.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина