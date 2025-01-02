Почему россияне не могут осуществить механизированный прорыв вблизи Орехово: в 118 бригаде объяснили

Российская армия продолжает атаковать позиции украинских Сил обороны. Однако на Ореховском направлении оккупантам, вероятно, не удастся осуществить механизированный прорыв.

Начальник отделения коммуникаций 118 отдельной механизированной бригады Дмитрий Пелых говорит, что сейчас у врага нет такой возможности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его заявление в эфире телемарафона.

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При каких условиях россияне совершат прорыв на Ореховском направлении

По словам Пелыха, на Ореховское направление в Запорожской области преимущественно заходят пехотные, мотопехотные подразделения и иногда более подготовленные десантные группы. Однако сейчас они вряд ли смогут осуществить механизированный прорыв.

Дело в том, что здесь тысячи гектаров полей заминированы. Не только нашими войсками, но и врагом,

– объясняет Дмитрий Пелых.

Он добавляет, что за время полномасштабного вторжения значительно уменьшилось количество техники россиян. Сейчас они пытаются доставлять свой личный состав на позиции различными автомобилями и мотоциклами.

Пелих также отмечает, что вражеская техника не может близко подъехать к украинской пехоте, поскольку подрывается на минах или же ее уничтожают с помощью артиллерии или минометов. Живую силу россиян преимущественно ликвидируют кассетными боеприпасами и FPV-дронами.

По прогнозам начальника отделения коммуникаций 118 ОМБр, для того, чтобы осуществить прорыв, российской армии понадобятся тысячи личного состава и сотни единиц бронетехники.