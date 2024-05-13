Россияне существенно увеличили количество штурмов на Ореховском направлении, – Плетенчук

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции ВСУ по всей линии фронта, в частности, на Юге. Там оккупанты сосредоточили усилия на Ореховском направлении.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Украины – Дмитрий Плетенчук. Он отметил, что на Ореховском направлении россияне существенно увеличили количество штурмов, передает 24 Канал.

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Россияне усилили усилия на Ореховском направлении

Плетенчук отметил, что в этот день на Херсонской области снова были обстрелы КАБами, однако не произошло за прошедшие сутки штурмов на Крынки.

Это может быть связано с усилением давления на Ореховском направлении. Там вчера было 19 штурмов только на Старомайорском и на Работино. Однако враг должен был откатиться с потерями, никакого успеха нет,

– подчеркнул он.

Спикер отметил, что линия фронта на Ореховском направлении держится, а ситуация в принципе остается достаточно сложной, однако контролируемой.

Кроме того, Плетенчук сказал, что украинские военные видят, что российские захватчики сконцентрировались именно на Ореховском направлении, ведь обычно были бои наступательные как на Ореховском, так и на Херсонском направлениях, а сейчас они усилили свои действия именно на Ореховском. Поэтому количество штурмов существенно увеличилось, но результат тот же – без успеха для врага.

Готовят ли оккупанты новое наступление на Юге

Дмитрий Плетенчук ранее отмечал, что наступление российских оккупантов на севере Харьковской области не повлияло на ситуацию на южном фронте. По словам представителя, пока там нет признаков нового наступления.

Капитан отметил, что изменений в состоянии, положении и характере действий врага не обнаружено, точнее они отсутствуют. Так же как отсутствуют признаки создания наступательных группировок. Кроме того, враг ежедневно предпринимает попытки штурмов на южных направлениях.

В то же время в Генштабе ВСУ отметили, что на Харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной и динамично меняется. Также ведутся бои за пограничный город Волчанск. Враг привлек значительные силы для ведения наступления на город в составе до 5 батальонов и не считается с собственными потерями.