Ночью в российском Оренбурге пылал аэропорт: был ли это "хлопок"

В ночь на 31 декабря в Оренбурге горел аэропорт. Людей эвакуировали, а рейсы переносили на 10 часов.

В России почти каждый день что-то "подгорает". Так, ночью 31 декабря дымился аэропорт в Оренбурге. Известно, что на этот раз обошлось без визита "хлопка".

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Краткое замыкание

Как сообщают СМИ, ночью в аэропорту города Оренбург произошло короткое замыкание, вызвавшее пожар.

На место возгорания вызвали чрезвычайников, а людей из здания аэропорта выгнали на улицу, где им пришлось мерзнуть в ожидании посадки. Рейсы в Оренбург и, между прочим, перенесли на 10 часов.

Известно, что на утро 31 декабря работу аэропорта возобновили в обычном режиме. Некоторые россияне жалуются, что из-за значительной задержки они не успеют усесться за новогодние столы.

Позже в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры заявили, что пожар возник на строительной площадке нового терминального комплекса аэропорта из-за возгорания кабелей.

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