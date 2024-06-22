Такие союзы долго не живут, – политолог о сотрудничестве России и КНДР
Диктатор Владимир Путин довел Россию до такого состояния, что теперь ему приходится "дружить" с КНДР. Но ничего из этого не выйдет.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог Дмитрий Орешкин, отметив, что КНДР и Россия даже подписали договор о партнерстве.
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Или Ким бросит Путина, или наоборот
Как отметил Орешкин, в договоре утверждается о помощи, если будет "агрессия" против одного из участников. Эти договоренности на самом деле ничего не стоят.
Такие союзы долго не живут. Эти автократы не считаются с договоренностями. Они поддерживают их до тех пор, пока это выгодно. В 2010 году та же Россия поддержала санкции против КНДР. А в 2017-м Путин лично организовал санкции против КНДР в сфере науки, промышленности, торговли. Прошло пару лет – и теперь "вечный" союз с КНДР,
– рассказал Орешкин.
Вероятнее всего, сейчас КНДР получит от России ядерные технологии. Путин – достаточно мстительный человек, поэтому он хочет отомстить странам Запада, которые поддерживают Украину. Ситуация в регионе будет более напряженной.
Это может ударить и по Китаю. Ему не нужна сильно независимая КНДР. Хотя бы из-за того, что тогда Южная Корея и Япония начинают еще лучше относиться к США. Сильные позиции этого тройственного союза также Китаю не на пользу,
– предположил Орешкин.
Визит Путина в КНДР: кратко
- В течение 18 – 19 июня Путин находился в КНДР. Там он подписал договор о партнерстве. Он предусматривает оказание помощи в случае "агрессии" против одного из участников. Очевидно, что КНДР поможет помогать России в войне против Украины.
- Как отметил советник председателя ОП Михаил Подоляк, это соглашение может иметь последствия исключительно в военной сфере. КНДР в полном объеме будет работать над убийством гражданского населения Украины.