Хочет продемонстрировать "силу": в ISW объяснили, с чем связана угроза нового запуска "Орешника"

Москва хочет попытаться продемонстрировать свою "силу" после дня России вероятным запуском баллистической ракеты средней дальности "Орешник". Об угрозе удара предупредили Воздушные силы ВСУ.

Такую версию предполагают в Институте изучения войны (ISW).

К слову, США передали Украине данные о возможной угрозе удара ракетой "Орешник", – СМИ

Почему Россия может снова запустить "Орешник"?

Аналитики напомнили, что российские войска как минимум трижды запускали "Орешник" по Украине за всю историю его эксплуатации. Более того, два из них были в 2026 году.

Особенно Кремль усилил свою кампанию ударов большой дальности по украинским городам после успешных атак Сил обороны по Москве и Санкт-Петербургу. Украинские удары, как утверждают аналитики, показали, что диктатор Владимир Путин не способен надежно защитить свои города.

Возможное решение Кремля запустить еще один "Орешник" по Украине было бы частью этой эскалации и, вероятно, попыткой продемонстрировать свою силу после празднования Дня России 12 июня,

– предполагают аналитики.

Напомним, 12 июня Воздушные силы ВСУ предупредили, что в течение ближайших суток существует высокая вероятность запуска агрессором БРСД с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Впоследствии СМИ со ссылкой на источники писали, что США якобы предупредили Украину об угрозе российского "Орешника".

А российский диктор Путин заявлял о намерении усилить удары по инфраструктуре Украины, "в ответ" на ее удар по объектам экономики России.