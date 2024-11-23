Наступает что-то неизвестное, – Туск бьет тревогу из-за атаки Украине новой российской ракетой

Дональд Туск заявил, что события последних нескольких десятков часов несут угрозу глобального конфликта. По словам главы польского правительства, он чувствует, что "приближается что-то неизвестное".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова премьер-министра Польши на съезде Ассоциации польских учителей, которое передает Radio Zet. Туск говорил об ударе ракетой, вероятно, типа "Орешник" по Днепру 21 ноября.

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Что сказал Туск о событиях с атакой Днепра новой ракетой

Дональд Туск отметил, что все в мире сейчас являются свидетелями "исторической ситуации", в которой оказалась Польша и вся Европа. По словам премьер-министра Польши, война России против Украины вступает в решающую фазу.

Мы все это знаем, мы чувствуем, что приближается что-то неизвестное. Никто из нас не знает конца этого конфликта. Впрочем, мы знаем, что он приобретает сейчас очень драматические очертания. События последних нескольких десятков часов показывают, что эта угроза действительно серьезная и реальная в контексте глобального конфликта,

– подчеркнул глава польского правительства.

Он также отметил, что из драматических событий российско-украинской войны можно сделать важный вывод, что "безопасными, сильными и устойчивыми являются те народы, которые имеют технологическое, интеллектуальное и креативное преимущество" относительно других.

"Украина держится главным образом потому, что украинский народ оказался креативным. Многие люди там смогли показать, на чем заключается преимущество людей, подготовленных к вызовам современности, также во времена таких драматических событий, как война", – заметил Туск.

К слову, ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский назвал запуск по Днепру межконтинентальной российской баллистической ракеты еще одним этапом эскалации войны против Украины. А также дипломат заметил, что обычно такие ракеты несут любое вооружение.