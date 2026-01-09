Укр Рус
Украина предостерегала Польшу о возможном ударе "Орешником" еще до начала атаки, – RMF24
9 января, 21:12
Украина предостерегала Польшу о возможном ударе "Орешником" еще до начала атаки, – RMF24

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • Украина предупредила Польшу о возможном применении Россией ракеты "Орешник" еще до начала атаки 8 января.
  • Польша подготовила свои системы противовоздушной обороны, в частности батареи Patriot и нидерландские системы возле Жешува.

Еще до начала атаки вечером 8 января Украина предупредила Польшу о возможном применении россиянами ракеты "Орешник". Благодаря этому стране удалось подготовиться к потенциальной угрозе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF24.

Какие меры приняла Польша?

По данным польского издания, Киев предупреждал Варшаву об угрозе применения Россией баллистических ракет средней дальности, и даже во время атаки информировал польскую сторону о соответствующем объекте.

Известно, что это позволило оперативному командованию Польши заранее знать траекторию движения и потенциальную цель этого объекта. В то же время, как отмечается, его отслеживали средства контроля воздушного пространства.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши также, согласно обнародованной информации, во время российской атаки на Украину, приводило в готовность свои наземные системы противовоздушной обороны.

Речь идет, в частности, об одной из польских батарей Patriot, которая уже достигла боевой готовности, а также о нескольких нидерландских систем, дислоцирующихся вблизи Жешува, 
– говорится в сообщении.

Истребителей польская сторона не применяла. Издание также констатировало, что российский "Ерешник" упал в пределах Львовской области вечером в четверг, 8 января, которая граничит непосредственно с Польшей.

Что известно об ударе "Арешником"?

  • Напомним, вечером 8 января Россия атаковала Львовскую область "Орешником". На месте атаки специалисты провели необходимые лабораторные исследования. По их результатам, радиационный фон в области был в пределах нормы.

  • Авиаэксперт Анатолий Храпчинский объяснил 24 Каналу, что соответствующий удар следует воспринимать как сигнал Путина к европейцам. Он фактически убеждает, что сегодня – Львов, а завтра может быть даже Варшава.

  • По данным Reuters, ракета могла попасть в цех госпредприятия. В результате удара нескольких суббоеприпасов несколько повредились бетонные конструкции здания цеха и образовались кратеры в лесной местности поблизости.