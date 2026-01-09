Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF24.

Дивіться також З України опинився у російській в'язниці: Польща вимагає від Москви пояснень щодо смерті поляка

Яких заходів вжила Польща?

За даними польського видання, Київ попереджав Варшаву про загрозу застосування Росією балістичних ракет середньої дальності, і навіть під час атаки інформував польську сторону про відповідний об'єкт.

Відомо, що це дало змогу оперативному командуванню Польщі заздалегідь знати траєкторію руху та потенційну ціль цього об'єкта. Водночас, як зазначається, його відстежували засоби контролю повітряного простору.

Оперативне командування Збройних сил Польщі також, згідно з оприлюдненою інформацією, під час російської атаки на Україну, приводило до готовності свої наземні системи протиповітряної оборони.

Йдеться, зокрема, про одну з польських батарей Patriot, яка вже досягла бойової готовності, а також про кілька нідерландських систем, що дислокуються поблизу Жешува,

– ідеться у повідомленні.

Винищувачів польська сторона не застосовувала. Видання також констатувало, що російський "Орешник" впав у межах Львівської області ввечері у четвер, 8 січня, яка межує безпосередньо з Польщею.

Що відомо про удар "Орешником"?