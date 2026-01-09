Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF24.

Какие меры приняла Польша?

По данным польского издания, Киев предупреждал Варшаву об угрозе применения Россией баллистических ракет средней дальности, и даже во время атаки информировал польскую сторону о соответствующем объекте.

Известно, что это позволило оперативному командованию Польши заранее знать траекторию движения и потенциальную цель этого объекта. В то же время, как отмечается, его отслеживали средства контроля воздушного пространства.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши также, согласно обнародованной информации, во время российской атаки на Украину, приводило в готовность свои наземные системы противовоздушной обороны.

Речь идет, в частности, об одной из польских батарей Patriot, которая уже достигла боевой готовности, а также о нескольких нидерландских систем, дислоцирующихся вблизи Жешува,

– говорится в сообщении.

Истребителей польская сторона не применяла. Издание также констатировало, что российский "Ерешник" упал в пределах Львовской области вечером в четверг, 8 января, которая граничит непосредственно с Польшей.

Что известно об ударе "Арешником"?