Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF24.
Какие меры приняла Польша?
По данным польского издания, Киев предупреждал Варшаву об угрозе применения Россией баллистических ракет средней дальности, и даже во время атаки информировал польскую сторону о соответствующем объекте.
Известно, что это позволило оперативному командованию Польши заранее знать траекторию движения и потенциальную цель этого объекта. В то же время, как отмечается, его отслеживали средства контроля воздушного пространства.
Оперативное командование Вооруженных сил Польши также, согласно обнародованной информации, во время российской атаки на Украину, приводило в готовность свои наземные системы противовоздушной обороны.
Речь идет, в частности, об одной из польских батарей Patriot, которая уже достигла боевой готовности, а также о нескольких нидерландских систем, дислоцирующихся вблизи Жешува,
Истребителей польская сторона не применяла. Издание также констатировало, что российский "Ерешник" упал в пределах Львовской области вечером в четверг, 8 января, которая граничит непосредственно с Польшей.
Что известно об ударе "Арешником"?
Напомним, вечером 8 января Россия атаковала Львовскую область "Орешником". На месте атаки специалисты провели необходимые лабораторные исследования. По их результатам, радиационный фон в области был в пределах нормы.
Авиаэксперт Анатолий Храпчинский объяснил 24 Каналу, что соответствующий удар следует воспринимать как сигнал Путина к европейцам. Он фактически убеждает, что сегодня – Львов, а завтра может быть даже Варшава.
По данным Reuters, ракета могла попасть в цех госпредприятия. В результате удара нескольких суббоеприпасов несколько повредились бетонные конструкции здания цеха и образовались кратеры в лесной местности поблизости.