Глаза "Азовстали": что известно о легендарном Дмитрии Козацком с позывным "Орест"

Дмитрий Козацкий – позывной "Орест" – один из самых узнаваемых защитников "Азовстали". Именно благодаря ему мир увидел реальную ситуацию в окруженной цитадели и состояние украинских воинов. Его фото заставили людей потребовать возвращения защитников домой и внушили надежду, что "свет победит".

"Ореста" – пресс-офицера полка защитников "Азовстали" вчера, 22 сентября, освободили из российского плена. 24 канал рассказывает кто такой Дмитрий Казацкий, как парень оказался на "Азовстале" и почему он герой, биографию которого будут изучать в школе.

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Дмитрий Казацкий – биография

Дмитрию Казацкому 26 лет, он родом из Ровенщины. Мама – Ирина Юрченко – работает проводницей, с начала войны спасает гражданских из фронтовых городов эвакуационными поездами.

24 канал брал интервью у сестры Дмитрия – Дарьи Юрченко , где она рассказала, что Дмитрий еще со школы увлекался фотографией, был творческим и вдохновенным.

В 2014 году, когда ему было всего 18 лет, Дмитрий покинул учебу в польском вузе и уехал на Майдан.

После Революции Достоинства отправился защищать страну – вступил в ряды Нацгвардии Украины, а затем присоединился к полку защитников Мариуполя.

Дмитрий пошел на войну в 2015 году, его отправили в Мариуполь / Фото предоставлено 24 канала

Почему "Орест": военная служба Дмитрия Казацкого

Дмитрий Казацкий является руководителем прессслужбы полка защитников Мариуполя и параллельно со службой учится на политолога в Национальном университете "Острожская академия".

Сестра Дмитрия рассказывала, что брат хотел сменить имя с детства, мама все говорила "подрастешь - сменишь". Так и случилось, только в условиях, которые никто не мог предусмотреть.

С 2015 года Орест служил в Мариуполе. Там же для него началась и полномасштабная война России против Украины.

С 1 марта вместе с другими собратьями держал оборону на заводе "Азовсталь".



Дима пошел воевать в полк защитников Мариуполя / Фото из семейного архива

В своих интервью "Орест" говорил, что его мотивируют мысли о будущем Украины – о ее победе.

Моя страна – это сталь, которую мои сограждане постоянно закаляют, и даже самый сильный человек не сможет согнуть или сломать этот стальной прут, потому что наша сила в единстве. Горжусь вами – украинцы,

– писал фотограф в соцсетях.

"Место моей смерти и моей жизни", – "Орест" об "Азовстале"

Дмитрий Казацкий вместе с другими защитниками находился в окруженном Мариуполе на "Азовстали" 84 дня. "Орест" фотографировал последствия российской агрессии, но самым болезненным своим репортажем назвал фото с ранеными собратьями.

Он пытался показать миру, что украинских защитников нужно эвакуировать из "Азовстали". И ему это удалось.

Украинские воины в бункерах "Азовстали" / Фото Дмитрия Козацкого

Дмитрий Казацкий на территории металлургического комбината проникновенно исполнил песню "Stafania" KALUSH Orchestra . На фоне пения слышно, как непрерывно летят снаряды на "Азовсталь".

17 мая Генеральный штаб ВСУ обнародовал заявление под названием "Гарнизон "Мариуполь" выполнил поставленную боевую задачу". В ней говорилось, что командиры подразделений, находящихся на "Азовстали", получили приказ сохранить жизнь личного состава.

Ну вот и все. Спасибо с приютов "Азовсталь" - место моей смерти и моей жизни",

– написал Орест в пятницу, 20 мая, в твиттере и добавил ссылку на фото в хорошем качестве, которые попросил отправлять на все журналистские премии и фотоконкурсы.

Фото и видео "Ореста" облетели весь мир

Пока Казацкий находился в плену, ему присудили престижную награду Grand Press Photo 2022.

Фото "Свет победит" сделан во время окружения крепости "Азовстали", ставшей укрытием для тысяч гражданских людей и военных, является одной из сильнейших работ "Ореста".



Цикл фото "Свет победит" / Фото Дмитрий Казацкий

Babylon'13 опубликовало щемящий фильм защитника Дмитрия Казацкого из цикла лент "Фортеця Маріуполь". Он снял его за день до своего выхода из "Азовстали".

"Последний день на Азовстале": фильм Дмитрия Казацкого

Плен и возвращение "Ореста"

Будучи в плену россиян, Дмитрий позвонил родным дважды – впервые в мае, второй раз – после теракта в Оленовке. Разговор был коротким, но родные услышали главное – он жив.

22 сентября поздно вечером, после первых сообщений об обмене пленными, в соцсетях появились фото Дмитрия на свободе. Впоследствии возвращение брата подтвердила и сестра: "Я расплакалась. Да, Дима едет домой".

Впоследствии появились официальные подтверждения от Офиса президента, что Дмитрий Казацкий среди 215 защитников, которых удалось освободить из плена.

На следующий день "Орест" встретился с родными.



Орест вместе с мамой и сестрой уже встретились на подконтрольной территории Украины / Фото Дарья Юрченко

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