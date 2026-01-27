Церемония прощания началась в 11 часов. Об этом проинформировала корреспондентка Общественного с места происшествия.

Актуально Болезненная и неожиданная потеря: как коллеги вспоминают нардепа Ореста Саламаху, который погиб в ДТП

Почтить память погибшего парламентария прибыли, в частности, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, народный депутат от партии "Батькивщина" Михаил Цимбалюк, а также представитель фракции "Слуга народа" Ростислав Тистык.

Церемония прощания с нардепом: смотрите видео

Чин похорон политика состоится на местном кладбище.

В Сокольниках провожают в последний путь Ореста Саламаху: смотрите видео

Народный избранник Орест Саламаха погиб в результате дорожно-транспортного происшествия с участием квадроцикла, которым он управлял. Транспортное средство выехало на полосу встречного движения и столкнулось с маршруткой.

Авария произошла около 18:15 в воскресенье, 25 января. В результате столкновения парламентарий получил смертельные травмы. Его доставили в медицинское учреждение, однако спасти жизнь не удалось. Пассажиры маршрутного транспорта не пострадали.

Сам Саламаха родился 25 марта 1991 года во Львове. Образование получил в Национальном университете "Львовская политехника", где учился по направлению менеджмента и логистики, а также во Львовском университете бизнеса и права, где овладел правоведение.

До начала политической деятельности работал в сфере торговли, а впоследствии занимал руководящие должности в строительной компании, связанной с бизнесом его семьи. В 2019 году был избран в Верховную Раду ІХ созыва от партии "Слуга народа" и вошел в бюджетный комитет. Во время президентской кампании 2019 года выступал доверенным лицом Владимира Зеленского.